SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Lilyjwili7
Sephiwe Jwili

Lilyjwili7

Sephiwe Jwili
0 avis
9 semaines
0 / 0 USD
0%
PXBTTrading-1
1:100
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
90
Bénéfice trades:
33 (36.66%)
Perte trades:
57 (63.33%)
Meilleure transaction:
3.88 USD
Pire transaction:
-6.14 USD
Bénéfice brut:
13.89 USD (603 409 pips)
Perte brute:
-38.80 USD (6 136 pips)
Gains consécutifs maximales:
5 (2.35 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
7.34 USD (2)
Ratio de Sharpe:
-0.17
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
43 il y a quelques jours
Trades par semaine:
0
Temps de détention moyen:
20 minutes
Facteur de récupération:
-0.89
Longs trades:
44 (48.89%)
Courts trades:
46 (51.11%)
Facteur de profit:
0.36
Rendement attendu:
-0.28 USD
Bénéfice moyen:
0.42 USD
Perte moyenne:
-0.68 USD
Pertes consécutives maximales:
10 (-6.85 USD)
Perte consécutive maximale:
-6.85 USD (10)
Croissance mensuelle:
0.00%
Prévision annuelle:
0.00%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
22.95 USD
Maximal:
27.95 USD (186.33%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSD 16
XAUUSD 15
US30 12
AAVEUSDT 11
DOGEUSDT 9
USDJPY 8
EURUSD 6
USDCAD 2
XAGUSD 2
GBPJPY 1
NZDUSD 1
LINKUSDT 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSD -1
XAUUSD -11
US30 -3
AAVEUSDT -1
DOGEUSDT -1
USDJPY -1
EURUSD -2
USDCAD 0
XAGUSD -2
GBPJPY 0
NZDUSD 0
LINKUSDT -2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSD -73
XAUUSD -661
US30 -1.5K
AAVEUSDT -864
DOGEUSDT -322
USDJPY -137
EURUSD -108
USDCAD -51
XAGUSD -36
GBPJPY -11
NZDUSD -38
LINKUSDT -167
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +3.88 USD
Pire transaction: -6 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 10
Bénéfice consécutif maximal: +2.35 USD
Perte consécutive maximale: -6.85 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "PXBTTrading-1" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real3
0.87 × 31
XMGlobal-MT5 7
4.76 × 41
XMGlobal-MT5 10
4.82 × 77
Tickmill-Live
5.68 × 31
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.11.26 14:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 43 days
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire