Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Pepperstone-Edge01" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pepperstone-Demo01 0.00 × 1 ICMarkets-Live12 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live19 0.00 × 3 ICMarketsSC-Live24 0.00 × 2 ICMarkets-Live11 0.00 × 1 Tickmill-Live04 0.50 × 2 FPMarkets-Live2 0.51 × 76 AdmiralMarkets-Live3 0.67 × 3 ICMarkets-Live18 0.74 × 70 TradersWay-Live 0.82 × 39 ICMarkets-Live04 0.87 × 92 Pepperstone-Demo02 1.00 × 4 KRCCORP-Real 1.11 × 288 ATCBrokersLiq1-Live 1.15 × 26 EGlobal-Cent4 1.20 × 5 Pepperstone-Edge11 1.23 × 2200 FXOpen-ECN Live Server 1.47 × 19 PepperstoneFinancial-US03-Demo 1.50 × 6 InvestAZ-Server 1.54 × 138 ForexTimeFXTM-ECN2 1.55 × 11 ICMarkets-Live02 1.55 × 33 Tickmill-Live 1.58 × 193 Activtrades-Classic Server 1.59 × 32 MaxFX-Live Server 1.66 × 35 OctaFX-Real 1.68 × 149 184 plus...