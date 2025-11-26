Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Harmonic-Server" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Je suis analyste professionnel des marchés, combinant analyses technique, numérique et astrologique, spécialisé dans les trades swing et intrajournaliers. Ma méthode intègre des figures chartistes avancées, des structures harmoniques et des alignements planétaires (notamment Uranus et Pluton), avec une gestion rigoureuse du risque via des stops serrés—garantissant ainsi la préservation du capital. Mon approche s’appuie sur les principes du « Smart Money », ciblant des entrées précises sur l’or, le NASDAQ et les grands indices.