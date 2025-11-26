- Croissance
Trades:
869
Bénéfice trades:
622 (71.57%)
Perte trades:
247 (28.42%)
Meilleure transaction:
249.12 USD
Pire transaction:
-58.60 USD
Bénéfice brut:
3 766.96 USD (146 509 pips)
Perte brute:
-2 017.01 USD (123 831 pips)
Gains consécutifs maximales:
19 (76.33 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
366.37 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.12
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
0.28%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
869
Temps de détention moyen:
13 minutes
Facteur de récupération:
5.40
Longs trades:
551 (63.41%)
Courts trades:
318 (36.59%)
Facteur de profit:
1.87
Rendement attendu:
2.01 USD
Bénéfice moyen:
6.06 USD
Perte moyenne:
-8.17 USD
Pertes consécutives maximales:
9 (-323.90 USD)
Perte consécutive maximale:
-323.90 USD (9)
Croissance mensuelle:
17.50%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
323.90 USD (2.94%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
2.94% (323.90 USD)
Par fonds propres:
0.10% (11.18 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|855
|XAUAUD+
|14
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD+
|1.7K
|XAUAUD+
|16
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD+
|20K
|XAUAUD+
|2.5K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
黄金单向策略，专做黄金，只做一边，出场非常迅速，只有早上8点到晚上9点交易，每天5%-10%，该策略因为盈利太多，被几个平台劝退，购买者不要在同一个平台跑太多账号
Aucun avis
