Dingjia Xiong

Advantage Harvester 1

Dingjia Xiong
0 avis
Fiabilité
1 semaine
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 18%
UltimaMarkets-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
869
Bénéfice trades:
622 (71.57%)
Perte trades:
247 (28.42%)
Meilleure transaction:
249.12 USD
Pire transaction:
-58.60 USD
Bénéfice brut:
3 766.96 USD (146 509 pips)
Perte brute:
-2 017.01 USD (123 831 pips)
Gains consécutifs maximales:
19 (76.33 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
366.37 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.12
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
0.28%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
869
Temps de détention moyen:
13 minutes
Facteur de récupération:
5.40
Longs trades:
551 (63.41%)
Courts trades:
318 (36.59%)
Facteur de profit:
1.87
Rendement attendu:
2.01 USD
Bénéfice moyen:
6.06 USD
Perte moyenne:
-8.17 USD
Pertes consécutives maximales:
9 (-323.90 USD)
Perte consécutive maximale:
-323.90 USD (9)
Croissance mensuelle:
17.50%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
323.90 USD (2.94%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
2.94% (323.90 USD)
Par fonds propres:
0.10% (11.18 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD+ 855
XAUAUD+ 14
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD+ 1.7K
XAUAUD+ 16
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD+ 20K
XAUAUD+ 2.5K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +249.12 USD
Pire transaction: -59 USD
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 9
Bénéfice consécutif maximal: +76.33 USD
Perte consécutive maximale: -323.90 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "UltimaMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

黄金单向策略，专做黄金，只做一边，出场非常迅速，只有早上8点到晚上9点交易，每天5%-10%，该策略因为盈利太多，被几个平台劝退，购买者不要在同一个平台跑太多账号
Aucun avis
2025.11.26 12:33
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.26 12:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

