Trades:
42
Bénéfice trades:
42 (100.00%)
Perte trades:
0 (0.00%)
Meilleure transaction:
7.78 USD
Pire transaction:
0.00 USD
Bénéfice brut:
121.32 USD (9 673 pips)
Perte brute:
0.00 USD
Gains consécutifs maximales:
42 (121.32 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
121.32 USD (42)
Ratio de Sharpe:
1.50
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
3.82%
Dernier trade:
34 il y a des minutes
Trades par semaine:
50
Temps de détention moyen:
1 heure
Facteur de récupération:
0.00
Longs trades:
34 (80.95%)
Courts trades:
8 (19.05%)
Facteur de profit:
n/a
Rendement attendu:
2.89 USD
Bénéfice moyen:
2.89 USD
Perte moyenne:
0.00 USD
Pertes consécutives maximales:
0 (0.00 USD)
Perte consécutive maximale:
0.00 USD (0)
Croissance mensuelle:
72.86%
Algo trading:
47%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
0.00 USD (0.00%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
6.31% (140.27 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD.m
|41
|AUDJPY.m
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD.m
|120
|AUDJPY.m
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD.m
|9.4K
|AUDJPY.m
|277
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +7.78 USD
Pire transaction: -0 USD
Gains consécutifs maximales: 42
Pertes consécutives maximales: 0
Bénéfice consécutif maximal: +121.32 USD
Perte consécutive maximale: -0.00 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "JustMarkets-Live2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Pas de données
Points forts de l’EA
Gestion intelligente des ordres : prise en charge du commutateur global, calcul dynamique du nombre maximal de positions, contrôle de l’intervalle de temps, etc.
TP/SL flexible : stop loss dynamique, protection contre les pertes flottantes, stop suiveur et autres mécanismes de protection des profits.
Filtrage des signaux SAR : utilise les signaux de tendance Parabolic SAR pour des points d’entrée plus précis.
Contrôle avancé des risques : mécanismes intégrés de gestion du solde, du ratio de marge, etc., pour garantir la sécurité des transactions.
Prise en charge de multiples scénarios : plusieurs paires de devises, types de comptes et besoins stratégiques pris en charge.
Nouvelles fonctionnalités
Stop loss dynamique : ajuste automatiquement le stop loss en fonction du prix pour réduire le risque.
Gestion avancée des risques : calcul dynamique du nombre maximal de positions, contrôle du risque selon le ratio de marge.
Protection contre les pertes flottantes : définit un TP protecteur en cas de perte flottante pour réduire les pertes.
Contrôle précis du stop loss : chaque ordre prend en charge la configuration individuelle du stop loss et du slippage.
Aperçu des paramètres de l’EA
Principaux paramètres :
Paramètres d’ordre : commutateur global, intervalle minimum, contrôle du slippage, etc.
Paramètres SAR : réglage flexible de l’accélération, valeur initiale et maximale, prise en charge de l’inversion du signal.
Paramètres de stop suiveur : stop suiveur déclenché par le profit, compensation du buffer, etc.
Paramètres TP/SL : objectif de TP par position, ratio dynamique de SL, déclencheur de TP protecteur, etc.
Paramètres de gestion des risques : solde minimum, ratio de marge, nombre maximal dynamique de positions, différence de prix d’attente, etc.
Instructions
Téléchargez le fichier EA et placez-le dans le dossier `Experts` du répertoire MT5.
Ouvrez la plateforme MT5, trouvez l’EA dans le navigateur et chargez-le sur le graphique cible.
Configurez les paramètres de l’EA selon vos besoins (voir la description des paramètres).
Activez l’EA et commencez à l’utiliser. L’EA effectuera des transactions automatiquement selon les conditions du marché.
Public concerné
Investisseurs souhaitant automatiser leur trading.
Traders Forex cherchant à améliorer l’efficacité grâce à des stratégies quantitatives.
Investisseurs conservateurs axés sur la gestion des risques et la protection des profits.
