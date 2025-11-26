Points forts de l’EA

Gestion intelligente des ordres : prise en charge du commutateur global, calcul dynamique du nombre maximal de positions, contrôle de l’intervalle de temps, etc.

TP/SL flexible : stop loss dynamique, protection contre les pertes flottantes, stop suiveur et autres mécanismes de protection des profits.

Filtrage des signaux SAR : utilise les signaux de tendance Parabolic SAR pour des points d’entrée plus précis.

Contrôle avancé des risques : mécanismes intégrés de gestion du solde, du ratio de marge, etc., pour garantir la sécurité des transactions.

Prise en charge de multiples scénarios : plusieurs paires de devises, types de comptes et besoins stratégiques pris en charge.

Nouvelles fonctionnalités

Stop loss dynamique : ajuste automatiquement le stop loss en fonction du prix pour réduire le risque.

Gestion avancée des risques : calcul dynamique du nombre maximal de positions, contrôle du risque selon le ratio de marge.

Protection contre les pertes flottantes : définit un TP protecteur en cas de perte flottante pour réduire les pertes.

Contrôle précis du stop loss : chaque ordre prend en charge la configuration individuelle du stop loss et du slippage.

Aperçu des paramètres de l’EA

Principaux paramètres :

Paramètres d’ordre : commutateur global, intervalle minimum, contrôle du slippage, etc.

Paramètres SAR : réglage flexible de l’accélération, valeur initiale et maximale, prise en charge de l’inversion du signal.

Paramètres de stop suiveur : stop suiveur déclenché par le profit, compensation du buffer, etc.

Paramètres TP/SL : objectif de TP par position, ratio dynamique de SL, déclencheur de TP protecteur, etc.

Paramètres de gestion des risques : solde minimum, ratio de marge, nombre maximal dynamique de positions, différence de prix d’attente, etc.

Instructions

Téléchargez le fichier EA et placez-le dans le dossier `Experts` du répertoire MT5.

Ouvrez la plateforme MT5, trouvez l’EA dans le navigateur et chargez-le sur le graphique cible.

Configurez les paramètres de l’EA selon vos besoins (voir la description des paramètres).

Activez l’EA et commencez à l’utiliser. L’EA effectuera des transactions automatiquement selon les conditions du marché.

Public concerné

Investisseurs souhaitant automatiser leur trading.

Traders Forex cherchant à améliorer l’efficacité grâce à des stratégies quantitatives.

Investisseurs conservateurs axés sur la gestion des risques et la protection des profits.