Hou Min Xiao

CompoundInterest

Hou Min Xiao
0 avis
Fiabilité
2 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 39 USD par mois
croissance depuis 2025 172%
Exness-MT5Real5
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
305
Bénéfice trades:
133 (43.60%)
Perte trades:
172 (56.39%)
Meilleure transaction:
120.41 USD
Pire transaction:
-50.15 USD
Bénéfice brut:
2 047.03 USD (4 425 350 pips)
Perte brute:
-1 340.77 USD (3 780 394 pips)
Gains consécutifs maximales:
6 (34.76 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
163.98 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.13
Activité de trading:
74.27%
Charge de dépôt maximale:
7.45%
Dernier trade:
5 il y a des minutes
Trades par semaine:
142
Temps de détention moyen:
1 heure
Facteur de récupération:
4.11
Longs trades:
89 (29.18%)
Courts trades:
216 (70.82%)
Facteur de profit:
1.53
Rendement attendu:
2.32 USD
Bénéfice moyen:
15.39 USD
Perte moyenne:
-7.80 USD
Pertes consécutives maximales:
21 (-41.42 USD)
Perte consécutive maximale:
-122.95 USD (10)
Croissance mensuelle:
172.42%
Algo trading:
26%
Prélèvement par solde:
Absolu:
105.93 USD
Maximal:
171.82 USD (36.88%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
36.94% (171.82 USD)
Par fonds propres:
1.23% (14.32 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
BTCUSDm 174
XAUUSDm 68
USTECm 41
US30m 22
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
BTCUSDm 447
XAUUSDm 230
USTECm 35
US30m -6
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
BTCUSDm 585K
XAUUSDm 17K
USTECm 44K
US30m -456
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +120.41 USD
Pire transaction: -50 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 10
Bénéfice consécutif maximal: +34.76 USD
Perte consécutive maximale: -41.42 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real5
2.36 × 22
Fully automatic trend trading, trading on the right side, no hitting the top or buying the bottom

Every order must have a stop-profit and stop-loss order, and no orders will be taken.

Small orders, long-term compound interest, slight martingale, no stud

There is risk control. When short-term adverse events occur, they will withdraw temporarily and then re-enter at the right time.

In extreme cases, positions will be closed manually, but orders will not be opened manually, leaving it entirely to the computer.

Any transaction has risks, follow orders at your own risk
Aucun avis
2025.11.26 09:23
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.26 09:23
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.26 08:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.26 08:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
