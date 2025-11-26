- Croissance
Trades:
305
Bénéfice trades:
133 (43.60%)
Perte trades:
172 (56.39%)
Meilleure transaction:
120.41 USD
Pire transaction:
-50.15 USD
Bénéfice brut:
2 047.03 USD (4 425 350 pips)
Perte brute:
-1 340.77 USD (3 780 394 pips)
Gains consécutifs maximales:
6 (34.76 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
163.98 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.13
Activité de trading:
74.27%
Charge de dépôt maximale:
7.45%
Dernier trade:
5 il y a des minutes
Trades par semaine:
142
Temps de détention moyen:
1 heure
Facteur de récupération:
4.11
Longs trades:
89 (29.18%)
Courts trades:
216 (70.82%)
Facteur de profit:
1.53
Rendement attendu:
2.32 USD
Bénéfice moyen:
15.39 USD
Perte moyenne:
-7.80 USD
Pertes consécutives maximales:
21 (-41.42 USD)
Perte consécutive maximale:
-122.95 USD (10)
Croissance mensuelle:
172.42%
Algo trading:
26%
Prélèvement par solde:
Absolu:
105.93 USD
Maximal:
171.82 USD (36.88%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
36.94% (171.82 USD)
Par fonds propres:
1.23% (14.32 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|BTCUSDm
|174
|XAUUSDm
|68
|USTECm
|41
|US30m
|22
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|BTCUSDm
|447
|XAUUSDm
|230
|USTECm
|35
|US30m
|-6
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|BTCUSDm
|585K
|XAUUSDm
|17K
|USTECm
|44K
|US30m
|-456
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
Meilleure transaction: +120.41 USD
Pire transaction: -50 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 10
Bénéfice consécutif maximal: +34.76 USD
Perte consécutive maximale: -41.42 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
Exness-MT5Real5
|2.36 × 22
Fully automatic trend trading, trading on the right side, no hitting the top or buying the bottom
Every order must have a stop-profit and stop-loss order, and no orders will be taken.
Small orders, long-term compound interest, slight martingale, no stud
There is risk control. When short-term adverse events occur, they will withdraw temporarily and then re-enter at the right time.
In extreme cases, positions will be closed manually, but orders will not be opened manually, leaving it entirely to the computer.
Any transaction has risks, follow orders at your own risk
Aucun avis
