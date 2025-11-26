SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Kukumpul Modal
Aris Nurdiansyah

Kukumpul Modal

Aris Nurdiansyah
0 avis
26 semaines
0 / 0 USD
0%
MaxrichGroup-Real
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
55
Bénéfice trades:
47 (85.45%)
Perte trades:
8 (14.55%)
Meilleure transaction:
64.90 USD
Pire transaction:
-125.25 USD
Bénéfice brut:
607.56 USD (219 395 pips)
Perte brute:
-283.28 USD (117 346 pips)
Gains consécutifs maximales:
26 (238.51 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
238.51 USD (26)
Ratio de Sharpe:
0.33
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
15 il y a des heures
Trades par semaine:
21
Temps de détention moyen:
6 heures
Facteur de récupération:
1.60
Longs trades:
50 (90.91%)
Courts trades:
5 (9.09%)
Facteur de profit:
2.14
Rendement attendu:
5.90 USD
Bénéfice moyen:
12.93 USD
Perte moyenne:
-35.41 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-202.60 USD)
Perte consécutive maximale:
-202.60 USD (2)
Croissance mensuelle:
546.30%
Prévision annuelle:
0.00%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
202.60 USD (59.67%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
NQ100.R 29
XAUUSD_MRG 25
EURUSD_MRG 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
NQ100.R 174
XAUUSD_MRG 150
EURUSD_MRG 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
NQ100.R 87K
XAUUSD_MRG 15K
EURUSD_MRG 52
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +64.90 USD
Pire transaction: -125 USD
Gains consécutifs maximales: 26
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +238.51 USD
Perte consécutive maximale: -202.60 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "MaxrichGroup-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Kukumpul modal dulu
2025.11.26 05:12
Trading operations on the account were performed for only 18 days. This comprises 10.23% of days out of the 176 days of the signal's entire lifetime.
