SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / LozanoFx
Emilio Lozano Reviriego

LozanoFx

Emilio Lozano Reviriego
0 avis
1 semaine
0 / 0 USD
0%
RoboForex-ECN
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
25
Bénéfice trades:
21 (84.00%)
Perte trades:
4 (16.00%)
Meilleure transaction:
17.60 EUR
Pire transaction:
-19.66 EUR
Bénéfice brut:
69.02 EUR (6 425 pips)
Perte brute:
-23.50 EUR (2 143 pips)
Gains consécutifs maximales:
14 (20.59 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
20.59 EUR (14)
Ratio de Sharpe:
0.36
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
8 il y a des heures
Trades par semaine:
25
Temps de détention moyen:
6 heures
Facteur de récupération:
2.32
Longs trades:
10 (40.00%)
Courts trades:
15 (60.00%)
Facteur de profit:
2.94
Rendement attendu:
1.82 EUR
Bénéfice moyen:
3.29 EUR
Perte moyenne:
-5.88 EUR
Pertes consécutives maximales:
1 (-19.66 EUR)
Perte consécutive maximale:
-19.66 EUR (1)
Croissance mensuelle:
50.58%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 EUR
Maximal:
19.66 EUR (14.29%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 EUR)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 9
GBPUSD 5
EURUSD 4
CHFJPY 2
CADCHF 2
EURCAD 2
AUDCAD 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 58
GBPUSD 6
EURUSD 3
CHFJPY -22
CADCHF 4
EURCAD 3
AUDCAD 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 5K
GBPUSD 353
EURUSD 219
CHFJPY -1.7K
CADCHF 165
EURCAD 210
AUDCAD 42
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +17.60 EUR
Pire transaction: -20 EUR
Gains consécutifs maximales: 14
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +20.59 EUR
Perte consécutive maximale: -19.66 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-ECN" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

InstaForex-Cent.com
0.00 × 11
BJPuhuizhongzhi-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live24
0.00 × 4
Just2Trade-Real3
0.00 × 1
TrioMarkets-Live Server
0.00 × 2
Axi-US03-Demo
0.00 × 2
VantageInternational-Live 5
0.00 × 2
VantageInternational-Live 14
0.00 × 1
VantageInternational-Live 16
0.00 × 5
EuromarketFX-Live
0.00 × 2
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.15 × 26
RoboForexDE-ECN
0.19 × 63
JustForex-Live
0.20 × 76
LQD1-Live01
0.21 × 24
Pepperstone-Demo01
0.24 × 1047
Axiory-Live
0.26 × 35
IronFXBM-Real4
0.26 × 142
RoboForexEU-ProCent
0.28 × 98
ICMarkets-Live12
0.28 × 114
SFM-Live
0.31 × 112
Exness-Real18
0.31 × 16
Just2Trade-Real2
0.33 × 384
Axi-US07-Live
0.36 × 11
ICMarketsSC-Live16
0.37 × 41
Tickmill-Live10
0.37 × 86
Buscamos entradas para Forex y oro. Depósito mínimo: USD100. Apalancamiento 1:500. Se recomienda copia proporcional.

Recuerde que rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros, sea prudente con el uso del capital.

Aucun avis
2025.11.25 22:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.25 22:51
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
