SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Supersonic
Dwiyan Valentino C Sinaga

Supersonic

Dwiyan Valentino C Sinaga
0 avis
50 semaines
0 / 0 USD
0%
IntlMitraFutures-Live
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
99
Bénéfice trades:
97 (97.97%)
Perte trades:
2 (2.02%)
Meilleure transaction:
48.88 USD
Pire transaction:
-0.06 USD
Bénéfice brut:
702.92 USD (69 899 pips)
Perte brute:
-0.09 USD (3 pips)
Gains consécutifs maximales:
92 (674.52 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
674.52 USD (92)
Ratio de Sharpe:
0.94
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
111 il y a quelques jours
Trades par semaine:
0
Temps de détention moyen:
17 heures
Facteur de récupération:
11713.83
Longs trades:
99 (100.00%)
Courts trades:
0 (0.00%)
Facteur de profit:
7810.22
Rendement attendu:
7.10 USD
Bénéfice moyen:
7.25 USD
Perte moyenne:
-0.05 USD
Pertes consécutives maximales:
1 (-0.06 USD)
Perte consécutive maximale:
-0.06 USD (1)
Croissance mensuelle:
0.00%
Prévision annuelle:
0.00%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
0.06 USD (0.01%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD.h 99
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD.h 703
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD.h 70K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +48.88 USD
Pire transaction: -0 USD
Gains consécutifs maximales: 92
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +674.52 USD
Perte consécutive maximale: -0.06 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "IntlMitraFutures-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Why should you copy my signals? The answer is simple.

This trading strategy for XAUUSD combines scalping and swing trading, consistently taking buy positions with low drawdown.

It's recommended to start with a minimum capital of $1000 and trade with a lot size of 0.01, with a maximum of two positions at different entry prices.

"Follow my signals and enjoy consistent monthly profits, just as I do".

Aucun avis
2025.11.25 11:11
Trading operations on the account were performed for only 47 days. This comprises 13.66% of days out of the 344 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.25 11:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 111 days
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire