SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Green Forest
Dwiyan Valentino C Sinaga

Green Forest

Dwiyan Valentino C Sinaga
0 avis
Fiabilité
50 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 40 USD par mois
croissance depuis 2024 70%
TrijayaPratamaFutures-Live
1:400
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
785
Bénéfice trades:
777 (98.98%)
Perte trades:
8 (1.02%)
Meilleure transaction:
130.51 USD
Pire transaction:
-311.15 USD
Bénéfice brut:
5 063.53 USD (508 628 pips)
Perte brute:
-1 355.00 USD (378 820 pips)
Gains consécutifs maximales:
341 (2 859.17 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
2 859.17 USD (341)
Ratio de Sharpe:
0.17
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
0.16%
Dernier trade:
4 il y a des heures
Trades par semaine:
6
Temps de détention moyen:
19 heures
Facteur de récupération:
5.06
Longs trades:
785 (100.00%)
Courts trades:
0 (0.00%)
Facteur de profit:
3.74
Rendement attendu:
4.72 USD
Bénéfice moyen:
6.52 USD
Perte moyenne:
-169.37 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-732.72 USD)
Perte consécutive maximale:
-732.72 USD (3)
Croissance mensuelle:
10.22%
Prévision annuelle:
124.06%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
472.68 USD
Maximal:
732.76 USD (12.35%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
11.82% (607.15 USD)
Par fonds propres:
3.03% (100.45 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD.sv 745
UNK.sv 28
USDJPY.sv 5
EURUSD.sv 5
CLSK.sv 2
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD.sv 4.1K
UNK.sv -431
USDJPY.sv 1
EURUSD.sv 1
CLSK.sv 1
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD.sv 345K
UNK.sv -215K
USDJPY.sv 133
EURUSD.sv 85
CLSK.sv 12
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +130.51 USD
Pire transaction: -311 USD
Gains consécutifs maximales: 341
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +2 859.17 USD
Perte consécutive maximale: -732.72 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "TrijayaPratamaFutures-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Why should you copy my signals? The answer is simple.

This trading strategy for XAUUSD combines scalping and swing trading, consistently taking buy positions with low drawdown.

It's recommended to start with a minimum capital of $1000 and trade with a lot size of 0.01, with a maximum of two positions at different entry prices.

"Follow my signals and enjoy consistent monthly profits, just as I do".

Aucun avis
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Green Forest
40 USD par mois
70%
0
0
USD
3.3K
USD
50
0%
785
98%
100%
3.73
4.72
USD
12%
1:400
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.