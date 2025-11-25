- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD.sv
|745
|UNK.sv
|28
|USDJPY.sv
|5
|EURUSD.sv
|5
|CLSK.sv
|2
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD.sv
|4.1K
|UNK.sv
|-431
|USDJPY.sv
|1
|EURUSD.sv
|1
|CLSK.sv
|1
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD.sv
|345K
|UNK.sv
|-215K
|USDJPY.sv
|133
|EURUSD.sv
|85
|CLSK.sv
|12
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "TrijayaPratamaFutures-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Pas de données
Why should you copy my signals? The answer is simple.
This trading strategy for XAUUSD combines scalping and swing trading, consistently taking buy positions with low drawdown.
It's recommended to start with a minimum capital of $1000 and trade with a lot size of 0.01, with a maximum of two positions at different entry prices.
"Follow my signals and enjoy consistent monthly profits, just as I do".
USD
USD
USD