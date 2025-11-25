SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Oro
Darwin Enrique Baluarte Saldarriaga

Oro

Darwin Enrique Baluarte Saldarriaga
0 avis
Fiabilité
1 semaine
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 32%
FBS-Real-10
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
644
Bénéfice trades:
492 (76.39%)
Perte trades:
152 (23.60%)
Meilleure transaction:
45.85 USD
Pire transaction:
-49.70 USD
Bénéfice brut:
2 980.74 USD (254 084 pips)
Perte brute:
-1 382.49 USD (94 332 pips)
Gains consécutifs maximales:
44 (29.17 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
689.15 USD (41)
Ratio de Sharpe:
0.22
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
18.52%
Dernier trade:
2 il y a des minutes
Trades par semaine:
662
Temps de détention moyen:
34 minutes
Facteur de récupération:
3.60
Longs trades:
535 (83.07%)
Courts trades:
109 (16.93%)
Facteur de profit:
2.16
Rendement attendu:
2.48 USD
Bénéfice moyen:
6.06 USD
Perte moyenne:
-9.10 USD
Pertes consécutives maximales:
21 (-11.71 USD)
Perte consécutive maximale:
-408.55 USD (15)
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
443.55 USD (7.47%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
7.47% (443.55 USD)
Par fonds propres:
10.02% (602.34 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 389
US100 73
US500 66
DE30 58
FR40 58
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 1.5K
US100 48
US500 26
DE30 37
FR40 14
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 42K
US100 48K
US500 26K
DE30 32K
FR40 12K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +45.85 USD
Pire transaction: -50 USD
Gains consécutifs maximales: 41
Pertes consécutives maximales: 15
Bénéfice consécutif maximal: +29.17 USD
Perte consécutive maximale: -11.71 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-10" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

TickmillUK-Live03
0.00 × 1
Exness-Real
0.00 × 1
FxPro.com-Real05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live12
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.00 × 4
AxiTrader-US09-Live
0.00 × 8
Pepperstone-Edge05
0.00 × 7
Pepperstone-Edge04
0.00 × 4
Tickmill-Live02
0.00 × 4
UniverseWheel-Live
0.00 × 3
ICMarkets-Live08
0.00 × 46
OneFinancialMarkets-US11-Live
0.11 × 35
ICMarketsSC-Live06
0.32 × 722
ICMarketsSC-Live26
0.35 × 913
XMGlobal-Real 35
0.63 × 32
FusionMarkets-Demo
0.83 × 6
Alpari-Trade
0.97 × 29
ICMarkets-Live19
1.41 × 444
FBS-Real-10
1.50 × 2
Pepperstone-Edge12
1.55 × 73
ICMarketsSC-Live22
2.36 × 411
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
2.40 × 5
ICMarketsSC-Live04
2.54 × 583
23 plus...
HI
Aucun avis
2025.11.25 03:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.25 03:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
