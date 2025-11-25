- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
693
Bénéfice trades:
431 (62.19%)
Perte trades:
262 (37.81%)
Meilleure transaction:
138.34 USD
Pire transaction:
-39.78 USD
Bénéfice brut:
1 140.01 USD (46 075 pips)
Perte brute:
-842.18 USD (55 907 pips)
Gains consécutifs maximales:
14 (16.72 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
240.50 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.05
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
1.29%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
217
Temps de détention moyen:
10 heures
Facteur de récupération:
1.12
Longs trades:
354 (51.08%)
Courts trades:
339 (48.92%)
Facteur de profit:
1.35
Rendement attendu:
0.43 USD
Bénéfice moyen:
2.65 USD
Perte moyenne:
-3.21 USD
Pertes consécutives maximales:
12 (-30.13 USD)
Perte consécutive maximale:
-264.87 USD (11)
Croissance mensuelle:
1.99%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
264.87 USD (1.72%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
1.72% (264.87 USD)
Par fonds propres:
0.08% (11.65 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|USDJPY
|319
|AUDNZD
|133
|EURGBP
|121
|AUDUSD
|87
|CADCHF
|33
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|USDJPY
|132
|AUDNZD
|46
|EURGBP
|63
|AUDUSD
|40
|CADCHF
|16
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|USDJPY
|-3.6K
|AUDNZD
|-9.8K
|EURGBP
|3K
|AUDUSD
|1.6K
|CADCHF
|-973
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +138.34 USD
Pire transaction: -40 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 11
Bénéfice consécutif maximal: +16.72 USD
Perte consécutive maximale: -30.13 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "OANDA-v20 Live-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
KohleCapitalMarkets-Live
|0.67 × 6
|
MonetaMarkets-Live01
|0.90 × 21
|
OANDA-v20 Live-1
|2.00 × 6
|
OANDA-v20 Live-2
|2.00 × 11
|
FusionMarkets-Demo
|11.00 × 1
UPDATE
Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
30 USD par mois
2%
0
0
USD
USD
15K
USD
USD
3
100%
693
62%
100%
1.35
0.43
USD
USD
2%
1:50