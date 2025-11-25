SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / From101V2
Foo Meng Shin

From101V2

Foo Meng Shin
0 avis
Fiabilité
3 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 2%
OANDA-v20 Live-4
1:50
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
693
Bénéfice trades:
431 (62.19%)
Perte trades:
262 (37.81%)
Meilleure transaction:
138.34 USD
Pire transaction:
-39.78 USD
Bénéfice brut:
1 140.01 USD (46 075 pips)
Perte brute:
-842.18 USD (55 907 pips)
Gains consécutifs maximales:
14 (16.72 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
240.50 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.05
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
1.29%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
217
Temps de détention moyen:
10 heures
Facteur de récupération:
1.12
Longs trades:
354 (51.08%)
Courts trades:
339 (48.92%)
Facteur de profit:
1.35
Rendement attendu:
0.43 USD
Bénéfice moyen:
2.65 USD
Perte moyenne:
-3.21 USD
Pertes consécutives maximales:
12 (-30.13 USD)
Perte consécutive maximale:
-264.87 USD (11)
Croissance mensuelle:
1.99%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
264.87 USD (1.72%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
1.72% (264.87 USD)
Par fonds propres:
0.08% (11.65 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDJPY 319
AUDNZD 133
EURGBP 121
AUDUSD 87
CADCHF 33
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDJPY 132
AUDNZD 46
EURGBP 63
AUDUSD 40
CADCHF 16
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDJPY -3.6K
AUDNZD -9.8K
EURGBP 3K
AUDUSD 1.6K
CADCHF -973
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +138.34 USD
Pire transaction: -40 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 11
Bénéfice consécutif maximal: +16.72 USD
Perte consécutive maximale: -30.13 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "OANDA-v20 Live-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

KohleCapitalMarkets-Live
0.67 × 6
MonetaMarkets-Live01
0.90 × 21
OANDA-v20 Live-1
2.00 × 6
OANDA-v20 Live-2
2.00 × 11
FusionMarkets-Demo
11.00 × 1
UPDATE
Aucun avis
2025.11.25 02:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
