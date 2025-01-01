Signaux / NXFX GOLD HFT
Malheureusement, NXFX GOLD HFT le signal est désactivé et indisponible
Le fournisseur a désactivé ce signal. Cependant, l'énorme base de données d'autres signaux et fournisseurs actifs reste à votre disposition. Sélectionnez le plus approprié, connectez-vous et laissez votre terminal copier les trades automatiquement.Sélectionnez un nouveau signal
Vous pouvez consulter d'autres signaux de Hossein Davarynejad:
- Croissance
- 3 103%
- Abonnés
- 99
- Semaines
- 62
- Trades
- 299
- Gagner
- 88%
- Facteur de profit
- 6.70
- DD max.
- 35%
- Croissance
- 123%
- Abonnés
- 1
- Semaines
- 11
- Trades
- 183
- Gagner
- 79%
- Facteur de profit
- 2.26
- DD max.
- 17%
- Croissance
- 91%
- Abonnés
- 1
- Semaines
- 10
- Trades
- 279
- Gagner
- 80%
- Facteur de profit
- 2.09
- DD max.
- 14%
- Croissance
- 66%
- Abonnés
- 0
- Semaines
- 13
- Trades
- 397
- Gagner
- 75%
- Facteur de profit
- 1.40
- DD max.
- 16%
- Croissance
- 104%
- Abonnés
- 0
- Semaines
- 13
- Trades
- 500
- Gagner
- 76%
- Facteur de profit
- 1.59
- DD max.
- 13%
- Croissance
- 21%
- Abonnés
- 2
- Semaines
- 5
- Trades
- 44
- Gagner
- 59%
- Facteur de profit
- 1.91
- DD max.
- 3%
- Croissance
- 58%
- Abonnés
- 6
- Semaines
- 8
- Trades
- 234
- Gagner
- 78%
- Facteur de profit
- 1.93
- DD max.
- 9%
- Croissance
- 2%
- Abonnés
- 0
- Semaines
- 1
- Trades
- 35
- Gagner
- 82%
- Facteur de profit
- 37.09
- DD max.
- 2%
- Croissance
- 3%
- Abonnés
- 0
- Semaines
- 1
- Trades
- 28
- Gagner
- 75%
- Facteur de profit
- 23.07
- DD max.
- 2%
Ou sélectionnez parmi d'autres signaux 4 MetaTrader:
- Croissance
- 4 778%
- Abonnés
- 1
- Semaines
- 240
- Trades
- 7866
- Gagner
- 76%
- Facteur de profit
- 1.55
- DD max.
- 28%
- Croissance
- 358%
- Abonnés
- 9
- Semaines
- 190
- Trades
- 3254
- Gagner
- 76%
- Facteur de profit
- 1.65
- DD max.
- 50%
- Croissance
- 3 103%
- Abonnés
- 99
- Semaines
- 62
- Trades
- 299
- Gagner
- 88%
- Facteur de profit
- 6.70
- DD max.
- 35%
- Croissance
- 864%
- Abonnés
- 10
- Semaines
- 74
- Trades
- 3151
- Gagner
- 81%
- Facteur de profit
- 3.69
- DD max.
- 41%
- Croissance
- 463%
- Abonnés
- 11
- Semaines
- 34
- Trades
- 701
- Gagner
- 91%
- Facteur de profit
- 2.58
- DD max.
- 16%
- Croissance
- 3 137%
- Abonnés
- 28
- Semaines
- 40
- Trades
- 848
- Gagner
- 78%
- Facteur de profit
- 1.90
- DD max.
- 52%
- Croissance
- 16 524%
- Abonnés
- 0
- Semaines
- 142
- Trades
- 1246
- Gagner
- 88%
- Facteur de profit
- 2.21
- DD max.
- 39%
- Croissance
- 216%
- Abonnés
- 10
- Semaines
- 47
- Trades
- 297
- Gagner
- 79%
- Facteur de profit
- 1.54
- DD max.
- 19%
- Croissance
- 506%
- Abonnés
- 11
- Semaines
- 97
- Trades
- 868
- Gagner
- 74%
- Facteur de profit
- 1.93
- DD max.
- 28%
- Croissance
- 6 197%
- Abonnés
- 1
- Semaines
- 327
- Trades
- 2017
- Gagner
- 72%
- Facteur de profit
- 1.95
- DD max.
- 38%
L'abonné accepte tous les risques d'exécution lors de l’abonnement à un signal. Les statistiques historiques ne peuvent garantir aucune rentabilité dans le futur.