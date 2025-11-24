80% de croissance atteint en quelques 6 jours. Cela comprend 2.46% des jours sur des 244 jours de toute la durée de vie du signal.

Les opérations de trading sur le compte n'ont été effectuées que pendant 31 jours. Cela comprend 12.7% des jours parmi les 244 jours de toute la durée de vie du signal.