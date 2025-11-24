SignauxSections
Ngoc Tu Ho

Signal Forex Pro

Ngoc Tu Ho
0 avis
Fiabilité
35 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 65%
Axi-US15-Live
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
316
Bénéfice trades:
151 (47.78%)
Perte trades:
165 (52.22%)
Meilleure transaction:
293.60 USD
Pire transaction:
-194.40 USD
Bénéfice brut:
2 446.49 USD (31 257 pips)
Perte brute:
-1 625.38 USD (23 017 pips)
Gains consécutifs maximales:
6 (55.31 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
295.80 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.08
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
2.96%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
1
Temps de détention moyen:
44 minutes
Facteur de récupération:
3.28
Longs trades:
151 (47.78%)
Courts trades:
165 (52.22%)
Facteur de profit:
1.51
Rendement attendu:
2.60 USD
Bénéfice moyen:
16.20 USD
Perte moyenne:
-9.85 USD
Pertes consécutives maximales:
8 (-84.29 USD)
Perte consécutive maximale:
-250.50 USD (2)
Croissance mensuelle:
-0.08%
Prévision annuelle:
-1.02%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
85.81 USD
Maximal:
250.50 USD (30.48%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
19.67% (250.50 USD)
Par fonds propres:
0.12% (5.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD.p 272
AUDUSD.p 8
NZDUSD.p 7
EURUSD.p 7
GBPUSD.p 6
USDJPY.p 6
AUDNZD.p 4
USDCAD.p 2
USDCHF.p 2
NZDCAD.p 1
AUDCHF.p 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD.p 848
AUDUSD.p -8
NZDUSD.p -1
EURUSD.p -5
GBPUSD.p 3
USDJPY.p -5
AUDNZD.p -2
USDCAD.p -1
USDCHF.p 8
NZDCAD.p 1
AUDCHF.p -17
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD.p 7.5K
AUDUSD.p 142
NZDUSD.p 356
EURUSD.p 234
GBPUSD.p 129
USDJPY.p -488
AUDNZD.p -174
USDCAD.p 90
USDCHF.p 388
NZDCAD.p 191
AUDCHF.p -133
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +293.60 USD
Pire transaction: -194 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +55.31 USD
Perte consécutive maximale: -84.29 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Axi-US15-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.11.24 17:11
Trading operations on the account were performed for only 30 days. This comprises 12.3% of days out of the 244 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.24 17:11
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
