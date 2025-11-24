Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "AnzoCapital-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-Live11 0.12 × 17 ICMarkets-Live09 1.99 × 377 Tickmill-Live02 2.21 × 389 ICMarkets-Live07 2.63 × 868 Tickmill-Live04 3.21 × 359 ICMarkets-Live08 3.28 × 2512 ICMarketsSC-Live07 3.53 × 1809 AnzoCapital-Live 3.74 × 817 ICMarkets-Live06 3.83 × 82 Exness-Real11 6.66 × 224 Exness-Real 10.59 × 433 s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou