- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
41 970
Bénéfice trades:
24 417 (58.17%)
Perte trades:
17 553 (41.82%)
Meilleure transaction:
12 084.00 USD
Pire transaction:
-17 640.00 USD
Bénéfice brut:
1 240 937.11 USD (12 041 343 pips)
Perte brute:
-1 031 605.16 USD (12 869 285 pips)
Gains consécutifs maximales:
19 (87.66 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
17 935.85 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.02
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
0.55%
Dernier trade:
38 il y a des minutes
Trades par semaine:
897
Temps de détention moyen:
3 heures
Facteur de récupération:
7.43
Longs trades:
20 077 (47.84%)
Courts trades:
21 893 (52.16%)
Facteur de profit:
1.20
Rendement attendu:
4.99 USD
Bénéfice moyen:
50.82 USD
Perte moyenne:
-58.77 USD
Pertes consécutives maximales:
12 (-143.95 USD)
Perte consécutive maximale:
-19 964.00 USD (3)
Croissance mensuelle:
19.58%
Prévision annuelle:
237.56%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 096.35 USD
Maximal:
28 158.74 USD (13.25%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
18.58% (25 716.89 USD)
Par fonds propres:
1.13% (2 148.28 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|41970
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|209K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|-826K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +12 084.00 USD
Pire transaction: -17 640 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +87.66 USD
Perte consécutive maximale: -143.95 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "AnzoCapital-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
ICMarkets-Live11
|0.12 × 17
|
ICMarkets-Live09
|1.99 × 377
|
Tickmill-Live02
|2.21 × 389
|
ICMarkets-Live07
|2.63 × 868
|
Tickmill-Live04
|3.21 × 359
|
ICMarkets-Live08
|3.28 × 2512
|
ICMarketsSC-Live07
|3.53 × 1809
|
AnzoCapital-Live
|3.74 × 817
|
ICMarkets-Live06
|3.83 × 82
|
Exness-Real11
|6.66 × 224
|
Exness-Real
|10.59 × 433
GoldMarket：
4 万次交易验证，这套信号，专治 “交易亏麻”还在靠感觉猜涨跌？
这套经过 41961 次实战的交易信号，用数据把 “稳赚” 焊死：净盈利 20.9 万。
它专治你的交易痛点：不用盯盘熬夜，直接给开仓 / 平仓指令；多空双向通吃，行情涨跌都能啃利润；
小仓位 + 高胜率，多空双向稳吃利润，无情绪、风险低。靠它避开 “扛单爆仓”，复刻账户曲线 “稳步上坡”。
让 4 万笔实盘为你打工，今天开始，做信号的主人，不再做情绪的奴隶。
跟单资金 16000 以上或者大约信号源的资金采用 1 倍跟单，点差不要超过 32。
Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
300 USD par mois
1 397%
0
0
USD
USD
189K
USD
USD
52
100%
41 970
58%
100%
1.20
4.99
USD
USD
19%
1:500