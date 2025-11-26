SignauxSections
Aristoteles Franca

Copy Trader Signals MT5

Aristoteles Franca
0 avis
Fiabilité
1 semaine
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 13%
TickmillUK-Live
1:20
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
151
Bénéfice trades:
108 (71.52%)
Perte trades:
43 (28.48%)
Meilleure transaction:
7.10 EUR
Pire transaction:
-13.37 EUR
Bénéfice brut:
110.49 EUR (7 435 pips)
Perte brute:
-56.73 EUR (3 792 pips)
Gains consécutifs maximales:
12 (11.70 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
11.70 EUR (12)
Ratio de Sharpe:
0.18
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
199.78%
Dernier trade:
8 il y a des minutes
Trades par semaine:
162
Temps de détention moyen:
9 heures
Facteur de récupération:
2.08
Longs trades:
80 (52.98%)
Courts trades:
71 (47.02%)
Facteur de profit:
1.95
Rendement attendu:
0.36 EUR
Bénéfice moyen:
1.02 EUR
Perte moyenne:
-1.32 EUR
Pertes consécutives maximales:
4 (-2.79 EUR)
Perte consécutive maximale:
-25.85 EUR (3)
Croissance mensuelle:
12.75%
Algo trading:
85%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.49 EUR
Maximal:
25.85 EUR (6.81%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
4.46% (25.85 EUR)
Par fonds propres:
13.96% (77.33 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 35
AUDUSD 33
GBPUSD 30
USDCAD 20
NZDUSD 12
USDCHF 11
USDJPY 10
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 6
AUDUSD 27
GBPUSD 17
USDCAD 9
NZDUSD -7
USDCHF 10
USDJPY 0
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 210
AUDUSD 1.2K
GBPUSD 951
USDCAD 830
NZDUSD -195
USDCHF 691
USDJPY -15
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +7.10 EUR
Pire transaction: -13 EUR
Gains consécutifs maximales: 12
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +11.70 EUR
Perte consécutive maximale: -2.79 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "TickmillUK-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Alpari-MT5
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 19
TickmillUK-Live
0.20 × 5
GOMarketsMU-Live
0.50 × 2
ICMarketsSC-MT5
3.32 × 25
AdmiralMarkets-Live
3.68 × 22
GBEbrokers-LIVE
5.33 × 3
ActivTradesCorp-Server
5.50 × 2
Tickmill-Live
12.00 × 2
Copy Signals MT5

It is intended for various copying of currency exchanges, such as:

Pair: (XAUUSD), (EURUSD), (USDCHF), (AUDUSD), (GBPUSD), (USDJPY)

Timeframe: M5, M15, M30

Minimum Lots: 0.01

Platform: MetaTrader 5

Minimum Deposit: €/$500

Account Type: Raw, Hedging, Zero, Cent, Micro, Standard, Premium, or ECN

Thank you for choosing Copy Signals MT5

Aucun avis
2025.11.26 02:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.26 02:01
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.24 12:01
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.24 12:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.24 12:01
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
