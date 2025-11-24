SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Golden Trader
Macy Chan

Golden Trader

Macy Chan
0 avis
Fiabilité
14 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 69%
UltimaMarkets-Live 2
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
952
Bénéfice trades:
693 (72.79%)
Perte trades:
259 (27.21%)
Meilleure transaction:
34 943.04 USD
Pire transaction:
-18 251.23 USD
Bénéfice brut:
145 910.67 USD (539 537 pips)
Perte brute:
-90 717.83 USD (670 547 pips)
Gains consécutifs maximales:
24 (6 214.20 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
39 313.62 USD (20)
Ratio de Sharpe:
0.04
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
2.21%
Dernier trade:
4 il y a des minutes
Trades par semaine:
540
Temps de détention moyen:
16 heures
Facteur de récupération:
1.78
Longs trades:
401 (42.12%)
Courts trades:
551 (57.88%)
Facteur de profit:
1.61
Rendement attendu:
57.98 USD
Bénéfice moyen:
210.55 USD
Perte moyenne:
-350.26 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-603.95 USD)
Perte consécutive maximale:
-30 945.68 USD (4)
Croissance mensuelle:
25.41%
Prévision annuelle:
308.32%
Algo trading:
68%
Prélèvement par solde:
Absolu:
7 717.52 USD
Maximal:
30 945.68 USD (8.90%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
28.17% (30 945.68 USD)
Par fonds propres:
3.77% (3 304.66 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 817
HK50ft 17
EURAUD 15
EURNZD 13
AUDJPY 11
EURJPY 11
NZDJPY 9
CADJPY 8
EURCAD 8
AUDCHF 7
USDCAD 6
USDCHF 6
AUDCAD 4
NZDCHF 4
CADCHF 4
AUDUSD 4
AUDNZD 4
NZDCAD 2
EURCHF 2
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 39K
HK50ft 146
EURAUD 2.2K
EURNZD 1.2K
AUDJPY 1.9K
EURJPY 986
NZDJPY 1K
CADJPY 749
EURCAD 1.3K
AUDCHF 884
USDCAD 941
USDCHF -197
AUDCAD 700
NZDCHF 1.2K
CADCHF 1.6K
AUDUSD 760
AUDNZD 249
NZDCAD 187
EURCHF 185
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -174K
HK50ft 29K
EURAUD 4.2K
EURNZD -24
AUDJPY 3.4K
EURJPY 256
NZDJPY -793
CADJPY -352
EURCAD 2.9K
AUDCHF 643
USDCAD 2.2K
USDCHF -2.6K
AUDCAD 1.8K
NZDCHF 551
CADCHF 1.3K
AUDUSD 1.5K
AUDNZD -526
NZDCAD 54
EURCHF -105
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +34 943.04 USD
Pire transaction: -18 251 USD
Gains consécutifs maximales: 20
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +6 214.20 USD
Perte consécutive maximale: -603.95 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "UltimaMarkets-Live 2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FBS-Real-7
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
7.64 × 11
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.11.24 05:41
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 2.17% of days out of 92 days of the signal's entire lifetime.
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Golden Trader
30 USD par mois
69%
0
0
USD
88K
USD
14
68%
952
72%
100%
1.60
57.98
USD
28%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.