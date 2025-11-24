SignauxSections
Jean Luc Osmont

JieloTradingGold

Jean Luc Osmont
0 avis
Fiabilité
1 semaine
0 / 0 USD
Copie pour 100 USD par mois
croissance depuis 2025 19%
VTMarkets-Live 2
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
23
Bénéfice trades:
17 (73.91%)
Perte trades:
6 (26.09%)
Meilleure transaction:
11.43 USD
Pire transaction:
-9.50 USD
Bénéfice brut:
97.47 USD (8 646 pips)
Perte brute:
-13.50 USD (8 864 pips)
Gains consécutifs maximales:
15 (92.49 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
92.49 USD (15)
Ratio de Sharpe:
0.76
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
1.51%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
23
Temps de détention moyen:
12 minutes
Facteur de récupération:
6.32
Longs trades:
4 (17.39%)
Courts trades:
19 (82.61%)
Facteur de profit:
7.22
Rendement attendu:
3.65 USD
Bénéfice moyen:
5.73 USD
Perte moyenne:
-2.25 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-13.29 USD)
Perte consécutive maximale:
-13.29 USD (4)
Croissance mensuelle:
18.67%
Algo trading:
78%
Prélèvement par solde:
Absolu:
13.29 USD
Maximal:
13.29 USD (2.96%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
2.96% (13.29 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD-STD 20
EURUSD-STD 2
BTCUSD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD-STD 96
EURUSD-STD -12
BTCUSD -1
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD-STD 8.5K
EURUSD-STD -21
BTCUSD -8.7K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +11.43 USD
Pire transaction: -10 USD
Gains consécutifs maximales: 15
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +92.49 USD
Perte consécutive maximale: -13.29 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VTMarkets-Live 2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

TradeSmart-Server01
0.00 × 1
Exness-MT5Real24
0.00 × 1
VantageInternational-Live 5
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.00 × 42
🥇 Signaux Trading Gold Intraday | 20 ans d'expérience
Instruments : XAU/USD (principalement) | BTC/ETH (occasionnel)

Style : Trading manuel intraday sur les sessions London & New York. Aucun robot, 100% Price Action avec, parfois, des concepts ICT pour confirmer
⚠️EA : Utilisation d'un EA de ma conception pour la gestion des trades uniquement !
Performance : Winrate historique 85-90%. 1-3 opportunités qualité/jour.

Setup requis :
  • Capital minimum : $300
  • Levier recommandé : 1:500
  • Risque par trade : 5-6% du capital (avec gestion dynamique)
  • SL/TP systématiques + 1 à 2 clôtures partielles + break-even sécurisé
Points forts :
  • 20 ans de trading sur les marchés
  • Analyse technique pure sans indicateurs laggants
  • Gestion du risque stricte avec protection dynamique
  • Pas de martingale
  • Hedging occasionnel
  • Transparence sur chaque position
⚠️ Avertissement : Le trading comporte des risques. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.












Aucun avis
2025.11.24 02:31
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.24 02:31
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
