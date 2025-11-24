- Croissance
Trades:
23
Bénéfice trades:
17 (73.91%)
Perte trades:
6 (26.09%)
Meilleure transaction:
11.43 USD
Pire transaction:
-9.50 USD
Bénéfice brut:
97.47 USD (8 646 pips)
Perte brute:
-13.50 USD (8 864 pips)
Gains consécutifs maximales:
15 (92.49 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
92.49 USD (15)
Ratio de Sharpe:
0.76
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
1.51%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
23
Temps de détention moyen:
12 minutes
Facteur de récupération:
6.32
Longs trades:
4 (17.39%)
Courts trades:
19 (82.61%)
Facteur de profit:
7.22
Rendement attendu:
3.65 USD
Bénéfice moyen:
5.73 USD
Perte moyenne:
-2.25 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-13.29 USD)
Perte consécutive maximale:
-13.29 USD (4)
Croissance mensuelle:
18.67%
Algo trading:
78%
Prélèvement par solde:
Absolu:
13.29 USD
Maximal:
13.29 USD (2.96%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
2.96% (13.29 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD-STD
|20
|EURUSD-STD
|2
|BTCUSD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD-STD
|96
|EURUSD-STD
|-12
|BTCUSD
|-1
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD-STD
|8.5K
|EURUSD-STD
|-21
|BTCUSD
|-8.7K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VTMarkets-Live 2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
TradeSmart-Server01
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real24
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 42
🥇 Signaux Trading Gold Intraday | 20 ans d'expérience
Instruments : XAU/USD (principalement) | BTC/ETH (occasionnel)
Style : Trading manuel intraday sur les sessions London & New York. Aucun robot, 100% Price Action avec, parfois, des concepts ICT pour confirmer
⚠️EA : Utilisation d'un EA de ma conception pour la gestion des trades uniquement !
Performance : Winrate historique 85-90%. 1-3 opportunités qualité/jour.
Setup requis :
- Capital minimum : $300
- Levier recommandé : 1:500
- Risque par trade : 5-6% du capital (avec gestion dynamique)
- SL/TP systématiques + 1 à 2 clôtures partielles + break-even sécurisé
Points forts :
- 20 ans de trading sur les marchés
- Analyse technique pure sans indicateurs laggants
- Gestion du risque stricte avec protection dynamique
- Pas de martingale
- Hedging occasionnel
- Transparence sur chaque position
⚠️ Avertissement : Le trading comporte des risques. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
