- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
7
Bénéfice trades:
4 (57.14%)
Perte trades:
3 (42.86%)
Meilleure transaction:
40.68 USD
Pire transaction:
-23.52 USD
Bénéfice brut:
71.19 USD (557 989 pips)
Perte brute:
-32.75 USD (313 200 pips)
Gains consécutifs maximales:
2 (30.12 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
40.68 USD (1)
Ratio de Sharpe:
0.27
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
0.49%
Dernier trade:
5 il y a des heures
Trades par semaine:
8
Temps de détention moyen:
12 heures
Facteur de récupération:
1.63
Longs trades:
5 (71.43%)
Courts trades:
2 (28.57%)
Facteur de profit:
2.17
Rendement attendu:
5.49 USD
Bénéfice moyen:
17.80 USD
Perte moyenne:
-10.92 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-9.23 USD)
Perte consécutive maximale:
-23.52 USD (1)
Croissance mensuelle:
5.50%
Algo trading:
57%
Prélèvement par solde:
Absolu:
23.13 USD
Maximal:
23.52 USD (3.36%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
3.16% (23.30 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|6
|XAUUSD
|1
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|BTCUSD
|38
|XAUUSD
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|BTCUSD
|245K
|XAUUSD
|39
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +40.68 USD
Pire transaction: -24 USD
Gains consécutifs maximales: 1
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +30.12 USD
Perte consécutive maximale: -9.23 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
Earnex-Trade
|0.00 × 29
|
easyMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 7
|
Dukascopy-live-mt5-1
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.14 × 688
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
Exness-MT5Real3
|0.94 × 16
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.07 × 3421
|
Exness-MT5Real8
|1.28 × 452
|
ICMarketsAU-Live
|1.40 × 234
|
ICMarketsEU-MT5-5
|1.46 × 13
Our EA is characterized by stability, low withdrawal, strong and stable profitability. Our team members include many top talents in the world, including 10 financial postdocs, 8 experts and professors, and more than 20 professional and technical personnel. The team's aim is to serve everyone sincerely, make users feel at ease and make customers feel comfortable and steadfast.
Aucun avis
