Roman Sharif Eabadat Sharif

Soren Voyager

Roman Sharif Eabadat Sharif
0 avis
Fiabilité
139 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 100 USD par mois
croissance depuis 2023 8 921%
AssetsGlobal-Server
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 378
Bénéfice trades:
1 190 (86.35%)
Perte trades:
188 (13.64%)
Meilleure transaction:
125 700.00 USD
Pire transaction:
-59 409.70 USD
Bénéfice brut:
1 796 019.99 USD (18 149 519 pips)
Perte brute:
-291 900.64 USD (4 667 742 pips)
Gains consécutifs maximales:
142 (22 994.39 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
240 679.62 USD (39)
Ratio de Sharpe:
0.09
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
10 il y a quelques jours
Trades par semaine:
0
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
25.32
Longs trades:
517 (37.52%)
Courts trades:
861 (62.48%)
Facteur de profit:
6.15
Rendement attendu:
1 091.52 USD
Bénéfice moyen:
1 509.26 USD
Perte moyenne:
-1 552.66 USD
Pertes consécutives maximales:
9 (-13 181.30 USD)
Perte consécutive maximale:
-59 409.87 USD (2)
Croissance mensuelle:
0.14%
Prévision annuelle:
1.65%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
13.20 USD
Maximal:
59 409.87 USD (6.46%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
11.69% (36 042.13 USD)
Par fonds propres:
0.00% (8.28 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD.i 457
BTCUSD.i 220
EURUSD.i 142
US30.i 99
GBPJPY.i 84
GBPUSD.i 58
EURJPY.i 58
USDJPY.i 57
AUDJPY.i 17
NZDUSD.i 15
AUDUSD.i 14
CADJPY.i 14
USOUSD.i 14
EURNZD.i 13
NZDJPY.i 9
USDCAD.i 8
BNBUSD.i 8
XAUUSD-LOT 7
UKOUSD.i 7
USDCHF.i 6
XAUUSD-OUNCE 6
XRPUSD.i 5
XETUSD.i 4
SOLUSD.i 4
AUDCAD.i 3
CHFJPY.i 3
USDZAR.i 3
ADAUSD.i 3
CADCHF.i 2
EURTRY.i 2
DOGUSD.i 2
NAS100.i 2
GER40.i 1
AUDCHF.i 1
AUDNZD.i 1
EURAUD.i 1
EURCAD.i 1
EURCHF.i 1
EURGBP.i 1
GBPAUD.i 1
GBPCAD.i 1
GBPCHF.i 1
GBPNZD.i 1
NZDCAD.i 1
NZDCHF.i 1
XAUUSD-TTB-FIX 1
USDTRY.i 1
AAPL.US 1
XAUEUR.i 1
SPX500.i 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD.i 905K
BTCUSD.i 195K
EURUSD.i 77K
US30.i 3.8K
GBPJPY.i 32K
GBPUSD.i 92K
EURJPY.i 25K
USDJPY.i 48K
AUDJPY.i 13K
NZDUSD.i 17K
AUDUSD.i 9.8K
CADJPY.i 13K
USOUSD.i 479
EURNZD.i 18K
NZDJPY.i 8.5K
USDCAD.i 16K
BNBUSD.i -1
XAUUSD-LOT -47
UKOUSD.i -70
USDCHF.i 13K
XAUUSD-OUNCE -1
XRPUSD.i 5.2K
XETUSD.i 2.6K
SOLUSD.i -3
AUDCAD.i -727
CHFJPY.i 1.1K
USDZAR.i 8.8K
ADAUSD.i 59
CADCHF.i -1.8K
EURTRY.i 3
DOGUSD.i -1.8K
NAS100.i -97
GER40.i -1
AUDCHF.i 165
AUDNZD.i 1.1K
EURAUD.i -59
EURCAD.i 2.3K
EURCHF.i -460
EURGBP.i 95
GBPAUD.i 174
GBPCAD.i -2.6K
GBPCHF.i 540
GBPNZD.i 2.3K
NZDCAD.i 2.3K
NZDCHF.i 813
XAUUSD-TTB-FIX -1
USDTRY.i 203
AAPL.US 0
XAUEUR.i 8
SPX500.i 150
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD.i 292K
BTCUSD.i 11M
EURUSD.i 24K
US30.i -15K
GBPJPY.i 47K
GBPUSD.i 12K
EURJPY.i 17K
USDJPY.i 17K
AUDJPY.i 3.9K
NZDUSD.i 2.6K
AUDUSD.i 2.5K
CADJPY.i 3.6K
USOUSD.i -813
EURNZD.i 5.7K
NZDJPY.i 3.1K
USDCAD.i 2.5K
BNBUSD.i -623
XAUUSD-LOT -47
UKOUSD.i -176
USDCHF.i 2.5K
XAUUSD-OUNCE -70
XRPUSD.i 2.3K
XETUSD.i -43K
SOLUSD.i -296
AUDCAD.i -157
CHFJPY.i 322
USDZAR.i 33K
ADAUSD.i 593
CADCHF.i -244
EURTRY.i 8.5K
DOGUSD.i -1.8K
NAS100.i -9.7K
GER40.i -56
AUDCHF.i 28
AUDNZD.i 346
EURAUD.i -18
EURCAD.i 628
EURCHF.i -80
EURGBP.i 14
GBPAUD.i 53
GBPCAD.i -694
GBPCHF.i 95
GBPNZD.i 730
NZDCAD.i 626
NZDCHF.i 143
XAUUSD-TTB-FIX -14
USDTRY.i 6.9K
AAPL.US 47
XAUEUR.i 684
SPX500.i 1.5K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +125 700.00 USD
Pire transaction: -59 410 USD
Gains consécutifs maximales: 39
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +22 994.39 USD
Perte consécutive maximale: -13 181.30 USD

Hey, I’m Soren Voyager. I’ve been in the currency trading game since 2009. It’s been over a decade of learning the hard way—plenty of losses, some of them tough to even talk about. But I stuck with it. These days, I trade with a more measured approach, focusing on steady growth and low-risk strategies.

Currently, over 500 people are following my trades on a social trading platform. If you’re curious about what I do or want to connect, feel free to reach out.
2025.11.23 21:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 10 days
Soren Voyager
100 USD par mois
8 921%
0
0
USD
397K
USD
139
0%
1 378
86%
100%
6.15
1 091.52
USD
12%
1:200
