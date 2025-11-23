- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
1 378
Bénéfice trades:
1 190 (86.35%)
Perte trades:
188 (13.64%)
Meilleure transaction:
125 700.00 USD
Pire transaction:
-59 409.70 USD
Bénéfice brut:
1 796 019.99 USD (18 149 519 pips)
Perte brute:
-291 900.64 USD (4 667 742 pips)
Gains consécutifs maximales:
142 (22 994.39 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
240 679.62 USD (39)
Ratio de Sharpe:
0.09
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
10 il y a quelques jours
Trades par semaine:
0
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
25.32
Longs trades:
517 (37.52%)
Courts trades:
861 (62.48%)
Facteur de profit:
6.15
Rendement attendu:
1 091.52 USD
Bénéfice moyen:
1 509.26 USD
Perte moyenne:
-1 552.66 USD
Pertes consécutives maximales:
9 (-13 181.30 USD)
Perte consécutive maximale:
-59 409.87 USD (2)
Croissance mensuelle:
0.14%
Prévision annuelle:
1.65%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
13.20 USD
Maximal:
59 409.87 USD (6.46%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
11.69% (36 042.13 USD)
Par fonds propres:
0.00% (8.28 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD.i
|457
|BTCUSD.i
|220
|EURUSD.i
|142
|US30.i
|99
|GBPJPY.i
|84
|GBPUSD.i
|58
|EURJPY.i
|58
|USDJPY.i
|57
|AUDJPY.i
|17
|NZDUSD.i
|15
|AUDUSD.i
|14
|CADJPY.i
|14
|USOUSD.i
|14
|EURNZD.i
|13
|NZDJPY.i
|9
|USDCAD.i
|8
|BNBUSD.i
|8
|XAUUSD-LOT
|7
|UKOUSD.i
|7
|USDCHF.i
|6
|XAUUSD-OUNCE
|6
|XRPUSD.i
|5
|XETUSD.i
|4
|SOLUSD.i
|4
|AUDCAD.i
|3
|CHFJPY.i
|3
|USDZAR.i
|3
|ADAUSD.i
|3
|CADCHF.i
|2
|EURTRY.i
|2
|DOGUSD.i
|2
|NAS100.i
|2
|GER40.i
|1
|AUDCHF.i
|1
|AUDNZD.i
|1
|EURAUD.i
|1
|EURCAD.i
|1
|EURCHF.i
|1
|EURGBP.i
|1
|GBPAUD.i
|1
|GBPCAD.i
|1
|GBPCHF.i
|1
|GBPNZD.i
|1
|NZDCAD.i
|1
|NZDCHF.i
|1
|XAUUSD-TTB-FIX
|1
|USDTRY.i
|1
|AAPL.US
|1
|XAUEUR.i
|1
|SPX500.i
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD.i
|905K
|BTCUSD.i
|195K
|EURUSD.i
|77K
|US30.i
|3.8K
|GBPJPY.i
|32K
|GBPUSD.i
|92K
|EURJPY.i
|25K
|USDJPY.i
|48K
|AUDJPY.i
|13K
|NZDUSD.i
|17K
|AUDUSD.i
|9.8K
|CADJPY.i
|13K
|USOUSD.i
|479
|EURNZD.i
|18K
|NZDJPY.i
|8.5K
|USDCAD.i
|16K
|BNBUSD.i
|-1
|XAUUSD-LOT
|-47
|UKOUSD.i
|-70
|USDCHF.i
|13K
|XAUUSD-OUNCE
|-1
|XRPUSD.i
|5.2K
|XETUSD.i
|2.6K
|SOLUSD.i
|-3
|AUDCAD.i
|-727
|CHFJPY.i
|1.1K
|USDZAR.i
|8.8K
|ADAUSD.i
|59
|CADCHF.i
|-1.8K
|EURTRY.i
|3
|DOGUSD.i
|-1.8K
|NAS100.i
|-97
|GER40.i
|-1
|AUDCHF.i
|165
|AUDNZD.i
|1.1K
|EURAUD.i
|-59
|EURCAD.i
|2.3K
|EURCHF.i
|-460
|EURGBP.i
|95
|GBPAUD.i
|174
|GBPCAD.i
|-2.6K
|GBPCHF.i
|540
|GBPNZD.i
|2.3K
|NZDCAD.i
|2.3K
|NZDCHF.i
|813
|XAUUSD-TTB-FIX
|-1
|USDTRY.i
|203
|AAPL.US
|0
|XAUEUR.i
|8
|SPX500.i
|150
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD.i
|292K
|BTCUSD.i
|11M
|EURUSD.i
|24K
|US30.i
|-15K
|GBPJPY.i
|47K
|GBPUSD.i
|12K
|EURJPY.i
|17K
|USDJPY.i
|17K
|AUDJPY.i
|3.9K
|NZDUSD.i
|2.6K
|AUDUSD.i
|2.5K
|CADJPY.i
|3.6K
|USOUSD.i
|-813
|EURNZD.i
|5.7K
|NZDJPY.i
|3.1K
|USDCAD.i
|2.5K
|BNBUSD.i
|-623
|XAUUSD-LOT
|-47
|UKOUSD.i
|-176
|USDCHF.i
|2.5K
|XAUUSD-OUNCE
|-70
|XRPUSD.i
|2.3K
|XETUSD.i
|-43K
|SOLUSD.i
|-296
|AUDCAD.i
|-157
|CHFJPY.i
|322
|USDZAR.i
|33K
|ADAUSD.i
|593
|CADCHF.i
|-244
|EURTRY.i
|8.5K
|DOGUSD.i
|-1.8K
|NAS100.i
|-9.7K
|GER40.i
|-56
|AUDCHF.i
|28
|AUDNZD.i
|346
|EURAUD.i
|-18
|EURCAD.i
|628
|EURCHF.i
|-80
|EURGBP.i
|14
|GBPAUD.i
|53
|GBPCAD.i
|-694
|GBPCHF.i
|95
|GBPNZD.i
|730
|NZDCAD.i
|626
|NZDCHF.i
|143
|XAUUSD-TTB-FIX
|-14
|USDTRY.i
|6.9K
|AAPL.US
|47
|XAUEUR.i
|684
|SPX500.i
|1.5K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +125 700.00 USD
Pire transaction: -59 410 USD
Gains consécutifs maximales: 39
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +22 994.39 USD
Perte consécutive maximale: -13 181.30 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "AssetsGlobal-Server" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Pas de données
Hey, I’m Soren Voyager. I’ve been in the currency trading game since 2009. It’s been over a decade of learning the hard way—plenty of losses, some of them tough to even talk about. But I stuck with it. These days, I trade with a more measured approach, focusing on steady growth and low-risk strategies.
Currently, over 500 people are following my trades on a social trading platform. If you’re curious about what I do or want to connect, feel free to reach out.
Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
100 USD par mois
8 921%
0
0
USD
USD
397K
USD
USD
139
0%
1 378
86%
100%
6.15
1 091.52
USD
USD
12%
1:200