Signaux / MetaTrader 5 / TRADOLOGY STOCKS
Sayyid Muhammad Sayyid Mahmud Hammad

TRADOLOGY STOCKS

Sayyid Muhammad Sayyid Mahmud Hammad
0 avis
2 semaines
0 / 0 USD
0%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
51
Bénéfice trades:
51 (100.00%)
Perte trades:
0 (0.00%)
Meilleure transaction:
37.11 USD
Pire transaction:
0.00 USD
Bénéfice brut:
256.92 USD (711 888 pips)
Perte brute:
0.00 USD
Gains consécutifs maximales:
51 (256.92 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
256.92 USD (51)
Ratio de Sharpe:
0.28
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
19.54%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
99
Temps de détention moyen:
20 heures
Facteur de récupération:
0.00
Longs trades:
48 (94.12%)
Courts trades:
3 (5.88%)
Facteur de profit:
n/a
Rendement attendu:
5.04 USD
Bénéfice moyen:
5.04 USD
Perte moyenne:
0.00 USD
Pertes consécutives maximales:
0 (0.00 USD)
Perte consécutive maximale:
0.00 USD (0)
Croissance mensuelle:
347.60%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
0.00 USD (0.00%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
8.34% (269.63 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
NVDAm 6
US500m 6
TSMm 6
BTCUSDm 5
US30m 5
USTECm 5
DE30m 3
BAm 3
AMZNm 2
TSLAm 2
ORCLm 2
AMDm 1
USOILm 1
METAm 1
BABAm 1
GOOGLm 1
IBMm 1
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
NVDAm 52
US500m 10
TSMm 44
BTCUSDm 51
US30m 14
USTECm 13
DE30m 2
BAm 2
AMZNm 13
TSLAm 7
ORCLm 4
AMDm 12
USOILm 8
METAm 6
BABAm 0
GOOGLm 9
IBMm 9
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
NVDAm 5.2K
US500m 35K
TSMm 4.4K
BTCUSDm 513K
US30m 14K
USTECm 132K
DE30m 1.6K
BAm 151
AMZNm 1.3K
TSLAm 707
ORCLm 434
AMDm 1.2K
USOILm 834
METAm 597
BABAm 6
GOOGLm 937
IBMm 912
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +37.11 USD
Pire transaction: -0 USD
Gains consécutifs maximales: 51
Pertes consécutives maximales: 0
Bénéfice consécutif maximal: +256.92 USD
Perte consécutive maximale: -0.00 USD

Aucun avis
2025.11.23 19:00
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
