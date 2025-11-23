SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Scaping
Le Duan

Scaping

Le Duan
0 avis
1 semaine
0 / 0 USD
0%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
238
Bénéfice trades:
151 (63.44%)
Perte trades:
87 (36.55%)
Meilleure transaction:
665.33 USD
Pire transaction:
-321.93 USD
Bénéfice brut:
5 343.05 USD (1 533 359 pips)
Perte brute:
-3 839.69 USD (1 381 321 pips)
Gains consécutifs maximales:
12 (249.04 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 012.15 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.10
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
3.31%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
241
Temps de détention moyen:
54 minutes
Facteur de récupération:
2.23
Longs trades:
134 (56.30%)
Courts trades:
104 (43.70%)
Facteur de profit:
1.39
Rendement attendu:
6.32 USD
Bénéfice moyen:
35.38 USD
Perte moyenne:
-44.13 USD
Pertes consécutives maximales:
12 (-262.82 USD)
Perte consécutive maximale:
-523.45 USD (3)
Croissance mensuelle:
173.79%
Algo trading:
78%
Prélèvement par solde:
Absolu:
8.49 USD
Maximal:
673.83 USD (35.35%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 235
BTCUSD 3
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 491
BTCUSD 1K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 23K
BTCUSD 129K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real31" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real31
0.00 × 2
FBS-Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 6
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real15
12.51 × 88
Exness-MT5Real38
68.00 × 1
short-term trend and reversal trading


Aucun avis
2025.11.23 13:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.23 13:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
