Lim Kok Chian

LIMKOKCHIAN2

Lim Kok Chian
0 avis
4 semaines
0 / 0 USD
0%
VTMarkets-Live 3
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
99
Bénéfice trades:
53 (53.53%)
Perte trades:
46 (46.46%)
Meilleure transaction:
66.25 USD
Pire transaction:
-19.14 USD
Bénéfice brut:
510.33 USD (1 565 304 pips)
Perte brute:
-276.35 USD (1 050 490 pips)
Gains consécutifs maximales:
8 (21.21 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
95.55 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.20
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
62
Temps de détention moyen:
18 minutes
Facteur de récupération:
5.02
Longs trades:
83 (83.84%)
Courts trades:
16 (16.16%)
Facteur de profit:
1.85
Rendement attendu:
2.36 USD
Bénéfice moyen:
9.63 USD
Perte moyenne:
-6.01 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-46.62 USD)
Perte consécutive maximale:
-46.62 USD (6)
Croissance mensuelle:
46.57%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
2.46 USD
Maximal:
46.62 USD (6.70%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
BTCUSD 60
XAUUSD-ECN 37
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
BTCUSD 147
XAUUSD-ECN 96
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
BTCUSD 102K
XAUUSD-ECN -408
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +66.25 USD
Pire transaction: -19 USD
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +21.21 USD
Perte consécutive maximale: -46.62 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VTMarkets-Live 3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Please don't copy, just to view myself statistic. 


Thank you


2025.11.23 06:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.23 06:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
