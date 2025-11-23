SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / WETAN
Dwi Baru Raharjo

WETAN

Dwi Baru Raharjo
0 avis
1 semaine
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -12%
OctaFX-Real8
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
9
Bénéfice trades:
4 (44.44%)
Perte trades:
5 (55.56%)
Meilleure transaction:
6.32 USD
Pire transaction:
-6.19 USD
Bénéfice brut:
12.25 USD (1 511 pips)
Perte brute:
-21.05 USD (2 596 pips)
Gains consécutifs maximales:
3 (9.73 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
9.73 USD (3)
Ratio de Sharpe:
-0.19
Activité de trading:
84.87%
Charge de dépôt maximale:
6.40%
Dernier trade:
18 il y a des heures
Trades par semaine:
10
Temps de détention moyen:
12 heures
Facteur de récupération:
-0.46
Longs trades:
5 (55.56%)
Courts trades:
4 (44.44%)
Facteur de profit:
0.58
Rendement attendu:
-0.98 USD
Bénéfice moyen:
3.06 USD
Perte moyenne:
-4.21 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-19.18 USD)
Perte consécutive maximale:
-19.18 USD (4)
Croissance mensuelle:
-11.76%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
18.53 USD
Maximal:
19.18 USD (25.40%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
25.40% (19.18 USD)
Par fonds propres:
2.84% (1.76 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURGBP 1
EURCAD 1
CHFJPY 1
GBPUSD 1
EURUSD 1
CADJPY 1
AUDJPY 1
NZDUSD 1
EURAUD 1
1
1
1
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURGBP -2
EURCAD 3
CHFJPY -4
GBPUSD -6
EURUSD -3
CADJPY -6
AUDJPY 2
NZDUSD 6
EURAUD 2
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURGBP -143
EURCAD 356
CHFJPY -611
GBPUSD -619
EURUSD -344
CADJPY -879
AUDJPY 262
NZDUSD 631
EURAUD 262
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +6.32 USD
Pire transaction: -6 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +9.73 USD
Perte consécutive maximale: -19.18 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "OctaFX-Real8" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Tickmill-Live04
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live4
0.00 × 2
Hankotrade-Live
0.00 × 2
Exness-Real16
0.00 × 1
4xCube-Live
0.00 × 1
VTMarkets-Live 4
0.00 × 6
RoboForex-Prime
0.00 × 44
Tickmill-Live10
0.00 × 1
TTCM-Live3
0.00 × 1
Tickmill-Live02
0.00 × 1
Exness-Real9
0.00 × 85
TradingProInternational-Live 2
0.00 × 2
DooPrime-Live
0.00 × 1
Exness-Real3
0.02 × 167
XMTrading-Real 34
0.03 × 31
Exness-Real14
0.15 × 636
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.17 × 133
EightcapLtd-Real2
0.18 × 38
ICMarketsEU-Live17
0.20 × 20
OrbexGlobal-Live
0.20 × 60
Tradeview-Markets Live 2
0.21 × 96
FusionMarkets-Demo
0.24 × 25
Alpari-Trade
0.29 × 463
XMTrading-Real 7
0.29 × 373
OctaFX-Real5
0.30 × 30
188 plus...
Full manual trading
Aucun avis
2025.11.27 23:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.24 16:11
Share of trading days is too low
2025.11.24 16:11
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.24 15:11
Share of trading days is too low
2025.11.24 15:11
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.23 05:20
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.23 05:20
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.23 05:20
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.23 05:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.23 05:20
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
WETAN
30 USD par mois
-12%
0
0
USD
66
USD
1
0%
9
44%
85%
0.58
-0.98
USD
25%
1:500
