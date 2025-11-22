SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Echtgeld
Tom Bender

Echtgeld

Tom Bender
0 avis
63 semaines
0 / 0 USD
0%
TradeQuoMarkets-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
243
Bénéfice trades:
151 (62.13%)
Perte trades:
92 (37.86%)
Meilleure transaction:
124.27 USD
Pire transaction:
-778.89 USD
Bénéfice brut:
2 715.35 USD (96 512 pips)
Perte brute:
-3 607.52 USD (132 301 pips)
Gains consécutifs maximales:
13 (346.61 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
346.61 USD (13)
Ratio de Sharpe:
0.08
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
16
Temps de détention moyen:
5 heures
Facteur de récupération:
-0.55
Longs trades:
97 (39.92%)
Courts trades:
146 (60.08%)
Facteur de profit:
0.75
Rendement attendu:
-3.67 USD
Bénéfice moyen:
17.98 USD
Perte moyenne:
-39.21 USD
Pertes consécutives maximales:
13 (-268.02 USD)
Perte consécutive maximale:
-806.05 USD (3)
Croissance mensuelle:
0.00%
Prévision annuelle:
0.00%
Algo trading:
10%
Prélèvement par solde:
Absolu:
994.08 USD
Maximal:
1 630.04 USD (235.92%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD- 168
DJI30- 28
XAUUSD 16
GBPUSD- 13
EURUSD- 5
NASUSD- 4
BTCUSDT 3
GBPJPY- 2
AUDJPY- 1
GBPUSD 1
AUDNZD- 1
GBPCHF- 1
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD- -698
DJI30- 25
XAUUSD 18
GBPUSD- -5
EURUSD- -54
NASUSD- -8
BTCUSDT -86
GBPJPY- 10
AUDJPY- -13
GBPUSD -28
AUDNZD- -17
GBPCHF- -35
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD- 285
DJI30- 23K
XAUUSD 1.5K
GBPUSD- -237
EURUSD- -185
NASUSD- -5.9K
BTCUSDT -48K
GBPJPY- 217
AUDJPY- -500
GBPUSD -282
AUDNZD- -161
GBPCHF- -265
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +124.27 USD
Pire transaction: -779 USD
Gains consécutifs maximales: 13
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +346.61 USD
Perte consécutive maximale: -268.02 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "TradeQuoMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Darwinex-Live-2
3.79 × 14
Aucun avis
2025.11.22 18:50
Trading operations on the account were performed for only 66 days. This comprises 15.03% of days out of the 439 days of the signal's entire lifetime.
