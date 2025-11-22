SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / EA ZionUltra US30
JOABE BERNARDES CARMINO DOS SANTOS DIAS

EA ZionUltra US30

0 avis
2 semaines
0 / 0 USD
0%
FusionMarkets-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
26
Bénéfice trades:
15 (57.69%)
Perte trades:
11 (42.31%)
Meilleure transaction:
5.77 USD
Pire transaction:
-6.10 USD
Bénéfice brut:
27.79 USD (1 282 pips)
Perte brute:
-36.80 USD (1 481 pips)
Gains consécutifs maximales:
4 (0.89 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
11.87 USD (3)
Ratio de Sharpe:
-0.09
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
64 il y a quelques jours
Trades par semaine:
0
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
-0.41
Longs trades:
10 (38.46%)
Courts trades:
16 (61.54%)
Facteur de profit:
0.76
Rendement attendu:
-0.35 USD
Bénéfice moyen:
1.85 USD
Perte moyenne:
-3.35 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-21.75 USD)
Perte consécutive maximale:
-21.75 USD (4)
Croissance mensuelle:
0.00%
Algo trading:
92%
Prélèvement par solde:
Absolu:
14.78 USD
Maximal:
21.75 USD (20.26%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDJPY 17
AUDUSD 5
GBPUSD 2
CADCHF 1
GBPCAD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDJPY -10
AUDUSD -2
GBPUSD 3
CADCHF 1
GBPCAD -1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDJPY -231
AUDUSD -185
GBPUSD 299
CADCHF 70
GBPCAD -152
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +5.77 USD
Pire transaction: -6 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +0.89 USD
Perte consécutive maximale: -21.75 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FusionMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

GOMarketsIntl-Live
0.00 × 2
Bybit-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.50 × 6
Tickmill-Live
0.67 × 6
GOMarketsMU-Live
1.00 × 3
Exness-MT5Real8
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
1.08 × 13
PUPrime-Live
1.50 × 2
ICMarketsSC-MT5
1.77 × 35
ICMarketsSC-MT5-2
1.98 × 511
FPMarketsLLC-Live
2.31 × 16
FPMarketsSC-Live
2.32 × 60
Exness-MT5Real7
2.63 × 8
Pepperstone-MT5-Live01
3.00 × 1
ValutradesSeychelles-Live
3.00 × 3
RoboForex-ECN
3.95 × 287
Valutrades-Live
4.00 × 3
FusionMarkets-Live
4.50 × 12387
Darwinex-Live
4.52 × 190
XM.COM-MT5
6.43 × 150
TitanFX-MT5-01
6.71 × 7
VantageInternational-Live 4
7.00 × 2
TASS-Live
7.71 × 28
GBEbrokers-LIVE
9.36 × 72
4 plus...
Telegram: @jbcarmino
EA Price: $30,000

I cannot offer a lower price than this; only contact me if you intend to purchase.

You will be entitled to place it on 30 different MT5 accounts.

If you want to purchase with 30 people, you can, just give me the numbers of all 30.
Aucun avis
2025.11.22 17:40
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.11.22 17:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 64 days
