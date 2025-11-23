- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|31
|AUDUSD
|2
|NZDUSD
|2
|BTCUSD
|1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|177
|AUDUSD
|-61
|NZDUSD
|-18
|BTCUSD
|1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|3.7K
|AUDUSD
|-170
|NZDUSD
|-145
|BTCUSD
|11K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VantageInternational-Live 4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 1
Bybit-Live
|0.00 × 1
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
VantageInternational-Live 13
|0.00 × 1
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
|0.67 × 12
JunoMarkets-Server
|0.81 × 43
VantageInternational-Live
|3.49 × 1030
VantageInternational-Live 3
|5.10 × 10
RoboForex-Pro
|6.50 × 2
YLDFX-Server 01
|7.61 × 197
Exness-MT5Real5
|8.07 × 220
Exness-MT5Real38
|8.88 × 82
ICMarketsSC-MT5-2
|9.78 × 290
CapitalPointTrading-MT5-4
|11.52 × 94
🚀 Bem-vindo à página que vai transformar a forma como você opera no Forex!
Aqui você encontra sinais de alta precisão, análises claras e resultados que mostram consistência de verdade, não promessas vazias.
O meu objetivo é simples: ajudar você a evoluir, aprender e lucrar com segurança, seguindo uma estratégia comprovada e disciplinada.
📊 Resultados reais, transparência total
📚 Aprendizagem contínua para elevar o seu nível
⚡ Sinais bem estruturados, com entrada, alvo e gestão de risco
🔒 Compromisso com seriedade, responsabilidade e consistência
Se você procura uma comunidade que oferece clareza, evolução e sinais que fazem sentido, está no lugar certo.
Junte-se aos assinantes e comece a operar com confiança!
