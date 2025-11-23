SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / InvestingMomentFX
Leandro-sales Vales

InvestingMomentFX

Leandro-sales Vales
0 avis
Fiabilité
2 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 10%
VantageInternational-Live 4
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
36
Bénéfice trades:
20 (55.55%)
Perte trades:
16 (44.44%)
Meilleure transaction:
42.11 EUR
Pire transaction:
-33.21 EUR
Bénéfice brut:
230.67 EUR (23 080 pips)
Perte brute:
-144.04 EUR (8 640 pips)
Gains consécutifs maximales:
10 (97.63 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
97.63 EUR (10)
Ratio de Sharpe:
0.16
Activité de trading:
18.77%
Charge de dépôt maximale:
5.67%
Dernier trade:
35 il y a des minutes
Trades par semaine:
30
Temps de détention moyen:
42 minutes
Facteur de récupération:
1.14
Longs trades:
13 (36.11%)
Courts trades:
23 (63.89%)
Facteur de profit:
1.60
Rendement attendu:
2.41 EUR
Bénéfice moyen:
11.53 EUR
Perte moyenne:
-9.00 EUR
Pertes consécutives maximales:
7 (-62.42 EUR)
Perte consécutive maximale:
-62.42 EUR (7)
Croissance mensuelle:
9.90%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
66.01 EUR
Maximal:
75.66 EUR (8.55%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
8.55% (75.66 EUR)
Par fonds propres:
7.84% (74.14 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 31
AUDUSD 2
NZDUSD 2
BTCUSD 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 177
AUDUSD -61
NZDUSD -18
BTCUSD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 3.7K
AUDUSD -170
NZDUSD -145
BTCUSD 11K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +42.11 EUR
Pire transaction: -33 EUR
Gains consécutifs maximales: 10
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +97.63 EUR
Perte consécutive maximale: -62.42 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VantageInternational-Live 4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

VantageInternational-Live 10
0.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 1
Bybit-Live
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 13
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.67 × 12
JunoMarkets-Server
0.81 × 43
VantageInternational-Live
3.49 × 1030
VantageInternational-Live 3
5.10 × 10
RoboForex-Pro
6.50 × 2
YLDFX-Server 01
7.61 × 197
Exness-MT5Real5
8.07 × 220
Exness-MT5Real38
8.88 × 82
ICMarketsSC-MT5-2
9.78 × 290
CapitalPointTrading-MT5-4
11.52 × 94
🚀 Bem-vindo à página que vai transformar a forma como você opera no Forex!
Aqui você encontra sinais de alta precisão, análises claras e resultados que mostram consistência de verdade, não promessas vazias.
O meu objetivo é simples: ajudar você a evoluir, aprender e lucrar com segurança, seguindo uma estratégia comprovada e disciplinada.

📊 Resultados reais, transparência total
📚 Aprendizagem contínua para elevar o seu nível
Sinais bem estruturados, com entrada, alvo e gestão de risco
🔒 Compromisso com seriedade, responsabilidade e consistência

Se você procura uma comunidade que oferece clareza, evolução e sinais que fazem sentido, está no lugar certo.
Junte-se aos assinantes e comece a operar com confiança!


Aucun avis
2025.11.23 20:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.23 20:11
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.22 17:40
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.22 17:40
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.22 17:40
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
