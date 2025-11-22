SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Mabrouka
Erlangsan Dian Karnaga

Mabrouka

0 avis
0 avis
3 semaines
0 / 0 USD
0%
Exness-Real29
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
88
Bénéfice trades:
66 (75.00%)
Perte trades:
22 (25.00%)
Meilleure transaction:
17.57 USD
Pire transaction:
-41.45 USD
Bénéfice brut:
226.50 USD (91 575 pips)
Perte brute:
-255.95 USD (63 932 pips)
Gains consécutifs maximales:
14 (49.99 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
49.99 USD (14)
Ratio de Sharpe:
-0.02
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
29
Temps de détention moyen:
12 minutes
Facteur de récupération:
-0.16
Longs trades:
41 (46.59%)
Courts trades:
47 (53.41%)
Facteur de profit:
0.88
Rendement attendu:
-0.33 USD
Bénéfice moyen:
3.43 USD
Perte moyenne:
-11.63 USD
Pertes consécutives maximales:
7 (-118.81 USD)
Perte consécutive maximale:
-118.81 USD (7)
Croissance mensuelle:
-9.61%
Algo trading:
62%
Prélèvement par solde:
Absolu:
184.30 USD
Maximal:
184.30 USD (36.86%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 88
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD -29
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 28K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +17.57 USD
Pire transaction: -41 USD
Gains consécutifs maximales: 14
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +49.99 USD
Perte consécutive maximale: -118.81 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-Real29" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FPMarkets-Live3
0.00 × 1
Exness-Real17
0.76 × 50
TradeMaxGlobal-Demo
5.57 × 30
Exness-Real16
7.71 × 51
Exness-Real29
8.19 × 115
ICMarketsSC-Live05
9.52 × 537
Exness-Real4
10.79 × 282
ICMarketsSC-Live31
11.81 × 53
RoboForex-Pro-3
14.38 × 8
XU
Aucun avis
2025.11.22 15:40
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
