Hua Yang

TianmuFx0

Hua Yang
0 avis
5 semaines
0 / 0 USD
0%
Axi-US09-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
104
Bénéfice trades:
87 (83.65%)
Perte trades:
17 (16.35%)
Meilleure transaction:
37.88 USD
Pire transaction:
-199.12 USD
Bénéfice brut:
636.36 USD (16 868 pips)
Perte brute:
-525.04 USD (7 037 pips)
Gains consécutifs maximales:
32 (107.37 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
211.74 USD (17)
Ratio de Sharpe:
0.08
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
6.87%
Dernier trade:
14 il y a des heures
Trades par semaine:
57
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
0.24
Longs trades:
53 (50.96%)
Courts trades:
51 (49.04%)
Facteur de profit:
1.21
Rendement attendu:
1.07 USD
Bénéfice moyen:
7.31 USD
Perte moyenne:
-30.88 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-160.38 USD)
Perte consécutive maximale:
-320.70 USD (2)
Croissance mensuelle:
15.90%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
87.57 USD
Maximal:
466.46 USD (59.89%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
4.09% (33.18 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPCHF.pro 44
EURAUD.pro 18
GBPAUD.pro 18
NZDCHF.pro 14
EURGBP.pro 2
EURUSD.pro 2
GBPUSD.pro 2
NZDUSD.pro 2
EURCHF.pro 1
USDCAD.pro 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPCHF.pro -38
EURAUD.pro 40
GBPAUD.pro 39
NZDCHF.pro -3
EURGBP.pro -14
EURUSD.pro -10
GBPUSD.pro 64
NZDUSD.pro -6
EURCHF.pro 6
USDCAD.pro 32
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPCHF.pro 1.8K
EURAUD.pro 2.7K
GBPAUD.pro 2.8K
NZDCHF.pro 1.1K
EURGBP.pro -93
EURUSD.pro -27
GBPUSD.pro 927
NZDUSD.pro -203
EURCHF.pro 114
USDCAD.pro 696
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +37.88 USD
Pire transaction: -199 USD
Gains consécutifs maximales: 17
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +107.37 USD
Perte consécutive maximale: -160.38 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Axi-US09-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

EA Trading
Aucun avis
2025.11.22 08:10
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
