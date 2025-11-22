SignauxSections
Flavio Benites

WFY Tickmill And

Flavio Benites
0 avis
Fiabilité
3 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 1 382%
Tickmill-Live04
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
568
Bénéfice trades:
443 (77.99%)
Perte trades:
125 (22.01%)
Meilleure transaction:
198.20 USD
Pire transaction:
-176.40 USD
Bénéfice brut:
5 364.17 USD (2 890 298 pips)
Perte brute:
-2 021.36 USD (1 824 438 pips)
Gains consécutifs maximales:
32 (644.95 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
644.95 USD (32)
Ratio de Sharpe:
0.17
Activité de trading:
0.00%
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
193
Temps de détention moyen:
47 minutes
Facteur de récupération:
12.70
Longs trades:
272 (47.89%)
Courts trades:
296 (52.11%)
Facteur de profit:
2.65
Rendement attendu:
5.89 USD
Bénéfice moyen:
12.11 USD
Perte moyenne:
-16.17 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-263.16 USD)
Perte consécutive maximale:
-263.16 USD (6)
Croissance mensuelle:
1 382.09%
Algo trading:
95%
Prélèvement par solde:
Absolu:
176.40 USD
Maximal:
263.16 USD (9.83%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
19.78% (263.16 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
BTCUSD 318
XAUUSD 250
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
BTCUSD 1.4K
XAUUSD 1.9K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
BTCUSD 1M
XAUUSD 22K
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Tickmill-Live04" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
ChandonGroup-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 3
ICMarkets-Live07
0.64 × 22
Tickmill-Live
0.77 × 320
ICMarkets-Live12
1.17 × 719
Tickmill-Live02
1.19 × 495
ICMarkets-Live10
1.34 × 2851
TradersGlobalGroup-Live
1.50 × 2
ICMarketsSC-Live03
1.53 × 17
ICMarketsSC-Live15
1.81 × 217
ICMarketsSC-Live06
1.89 × 373
ICMarkets-Live19
1.90 × 3415
ICMarkets-Live22
2.00 × 6
ICMarkets-Live14
2.50 × 4
Alpari-Trade
2.73 × 218
ICMarketsSC-Live12
2.93 × 73
Tickmill-Live04
2.95 × 954
ICMarkets-Live15
3.00 × 2
TitanFX-03
3.00 × 4
Tickmill-Live10
3.85 × 433
AdmiralMarkets-Live
4.00 × 1
18 plus...
Aucun avis
2025.11.22 07:10
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.22 07:10
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.22 07:10
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.22 07:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
