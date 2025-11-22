SignauxSections
Anastasia Natalia Gunawan

ProGrowth Capital

Anastasia Natalia Gunawan
0 avis
33 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 266%
Exness-MT5Real6
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
259
Bénéfice trades:
230 (88.80%)
Perte trades:
29 (11.20%)
Meilleure transaction:
90.79 USD
Pire transaction:
-94.09 USD
Bénéfice brut:
2 347.35 USD (321 324 pips)
Perte brute:
-589.42 USD (199 957 pips)
Gains consécutifs maximales:
70 (726.83 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
726.83 USD (70)
Ratio de Sharpe:
0.21
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
13
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
13.17
Longs trades:
196 (75.68%)
Courts trades:
63 (24.32%)
Facteur de profit:
3.98
Rendement attendu:
6.79 USD
Bénéfice moyen:
10.21 USD
Perte moyenne:
-20.32 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-99.06 USD)
Perte consécutive maximale:
-99.06 USD (2)
Croissance mensuelle:
8.77%
Prévision annuelle:
106.41%
Algo trading:
68%
Prélèvement par solde:
Absolu:
90.89 USD
Maximal:
133.44 USD (15.60%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
21.64% (116.61 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USTEC 200
XAUUSD 35
BTCUSD 24
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USTEC 1.3K
XAUUSD 191
BTCUSD 289
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USTEC 58K
XAUUSD 18K
BTCUSD 45K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real6" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real17
0.00 × 3
Tickmill-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 4
Exness-MT5Real7
1.14 × 187
Exness-MT5Real8
2.65 × 51
ZeroMarkets-Live
13.59 × 29
ICMarketsSC-MT5-2
18.23 × 13
Aucun avis
2025.11.22 06:10
80% of growth achieved within 9 days. This comprises 3.93% of days out of 229 days of the signal's entire lifetime.
