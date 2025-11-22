Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "MaxrichGroup-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FXTG-Main Server 1 0.00 × 1 HFMarketsEurope-Live Server2 0.00 × 1 Alpari-PRO 0.00 × 1 AM-UK-Live 0.00 × 2 ICMarkets-Live03 0.00 × 2 FXOpenAU-ECN Live Server 0.00 × 2 QTrade-Classic Server 0.00 × 1 FXNet-Real 0.00 × 1 ATCBrokers-US Live 0.00 × 9 GhanaFX-Main 0.00 × 1 Deltastock-Live 0.00 × 1 MetasGroup-Live 0.00 × 2 CoreLiquidity-Real 1 0.00 × 4 PreciseFX-Live 0.00 × 1 InstaForex-Contest.com 0.00 × 1 CollectiveFX-LIVE1 0.00 × 1 AlSalamBank-Live 0.00 × 2 Hadwins-Global Trader 0.00 × 2 Darwinex-LiveUK 0.00 × 2 PHP-LiveLiquidity1 0.00 × 5 AGMGroupLtd-Real 0.00 × 23 Pepperstone-Demo01 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live27 0.00 × 4 Exness-Real16 0.00 × 2 Exness-Real29 0.00 × 3 312 plus... Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou