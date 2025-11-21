SignauxSections
Ilkay Ozsoy

Flash Execute

Ilkay Ozsoy
0 avis
Fiabilité
3 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 99 USD par mois
croissance depuis 2025 34%
XMGlobal-Real 30
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
2 031
Bénéfice trades:
1 575 (77.54%)
Perte trades:
456 (22.45%)
Meilleure transaction:
715.05 USD
Pire transaction:
-1 290.06 USD
Bénéfice brut:
26 296.48 USD (313 324 pips)
Perte brute:
-19 434.10 USD (262 004 pips)
Gains consécutifs maximales:
37 (524.91 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
2 231.93 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.05
Activité de trading:
94.95%
Charge de dépôt maximale:
10.23%
Dernier trade:
2 il y a des minutes
Trades par semaine:
850
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
0.85
Longs trades:
609 (29.99%)
Courts trades:
1 422 (70.01%)
Facteur de profit:
1.35
Rendement attendu:
3.38 USD
Bénéfice moyen:
16.70 USD
Perte moyenne:
-42.62 USD
Pertes consécutives maximales:
10 (-8 046.30 USD)
Perte consécutive maximale:
-8 046.30 USD (10)
Croissance mensuelle:
34.31%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
164.78 USD
Maximal:
8 046.30 USD (23.98%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
23.98% (8 046.30 USD)
Par fonds propres:
22.72% (7 604.74 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GOLD# 2025
EURUSD# 3
USDJPY# 1
US30Cash 1
US100Cash 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GOLD# 6.7K
EURUSD# 79
USDJPY# 55
US30Cash 0
US100Cash 0
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GOLD# 49K
EURUSD# 789
USDJPY# 860
US30Cash 50
US100Cash 192
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +715.05 USD
Pire transaction: -1 290 USD
Gains consécutifs maximales: 8
Pertes consécutives maximales: 10
Bénéfice consécutif maximal: +524.91 USD
Perte consécutive maximale: -8 046.30 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XMGlobal-Real 30" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

⚡ FLASH EXECUTE: Martingale Desteğiyle Yüksek Hacimli Scalping

FLASH EXECUTE, piyasadaki en küçük fiyat dalgalanmalarından faydalanmak için tasarlanmış agresif bir Yüksek Frekanslı Scalping sinyalidir.

Strateji Özeti

  • Hız ve Ses: Günde 100'e kadar işlem yapan aktif bir işlem ritmi. İşlemler, minimum piyasa riski için hızlı açılıp kapanır.

  • Risk Yönetimi: Martingale Sistemi, pozisyon yönetiminde kullanılır ve kayıplardan hızlı toparlanma potansiyeli sunar.

  • ⚠️ KRİTİK RİSK UYARISI: Martingale sisteminin kullanımı nedeniyle, bu strateji geleneksel yöntemlere kıyasla DAHA YÜKSEK RİSK taşır ve önemli bir Düşüş potansiyeline sahiptir.

Bu kim için: Yüksek risk toleransına sahip, yüksek potansiyel getiri arayan ve bu stratejinin doğasında olan risk profilini tam olarak bilen yatırımcılar için idealdir.

Abonelik sırasında hesabınızın risk ayarlarını buna göre ayarlayın.


