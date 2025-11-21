⚡ FLASH EXECUTE: Martingale Desteğiyle Yüksek Hacimli Scalping

FLASH EXECUTE, piyasadaki en küçük fiyat dalgalanmalarından faydalanmak için tasarlanmış agresif bir Yüksek Frekanslı Scalping sinyalidir.

Strateji Özeti

Hız ve Ses: Günde 100'e kadar işlem yapan aktif bir işlem ritmi. İşlemler, minimum piyasa riski için hızlı açılıp kapanır.

Risk Yönetimi: Martingale Sistemi , pozisyon yönetiminde kullanılır ve kayıplardan hızlı toparlanma potansiyeli sunar.

⚠️ KRİTİK RİSK UYARISI: Martingale sisteminin kullanımı nedeniyle, bu strateji geleneksel yöntemlere kıyasla DAHA YÜKSEK RİSK taşır ve önemli bir Düşüş potansiyeline sahiptir.

Bu kim için: Yüksek risk toleransına sahip, yüksek potansiyel getiri arayan ve bu stratejinin doğasında olan risk profilini tam olarak bilen yatırımcılar için idealdir.

Abonelik sırasında hesabınızın risk ayarlarını buna göre ayarlayın.