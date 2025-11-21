SignauxSections
Zhu He Li

GoldBull Gold Actuarial

Zhu He Li
0 avis
Fiabilité
4 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 100 USD par mois
croissance depuis 2025 39%
STARTRADERFinancial-Live4
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
5 253
Bénéfice trades:
3 627 (69.04%)
Perte trades:
1 626 (30.95%)
Meilleure transaction:
1 555.00 USD
Pire transaction:
-3 037.00 USD
Bénéfice brut:
45 550.02 USD (1 165 424 pips)
Perte brute:
-35 689.12 USD (1 120 411 pips)
Gains consécutifs maximales:
85 (821.23 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
3 943.74 USD (25)
Ratio de Sharpe:
0.03
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
0.58%
Dernier trade:
2 il y a des minutes
Trades par semaine:
2029
Temps de détention moyen:
44 minutes
Facteur de récupération:
1.65
Longs trades:
2 766 (52.66%)
Courts trades:
2 487 (47.34%)
Facteur de profit:
1.28
Rendement attendu:
1.88 USD
Bénéfice moyen:
12.56 USD
Perte moyenne:
-21.95 USD
Pertes consécutives maximales:
16 (-884.53 USD)
Perte consécutive maximale:
-5 988.49 USD (7)
Croissance mensuelle:
38.65%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
2 176.38 USD
Maximal:
5 988.49 USD (15.48%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
18.70% (5 479.80 USD)
Par fonds propres:
0.75% (253.39 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 5253
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 9.9K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 45K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 555.00 USD
Pire transaction: -3 037 USD
Gains consécutifs maximales: 25
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +821.23 USD
Perte consécutive maximale: -884.53 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "STARTRADERFinancial-Live4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pepperstone-Edge01
4.00 × 1
ICMarketsSC-Live26
7.20 × 1306
ICMarketsSC-Live11
7.34 × 2992
ICMarketsSC-Live25
16.00 × 1
Exness-Real35
16.90 × 1397
GoldBull Gold Actuarial

strategy features five levels of trading processing after establishing a fixed profit model, ensuring long-term operation:

1. Filtering extremely fast market movements;
2. Handling small floating losses on one side;
3. Handling medium floating losses on both sides;
4. Splitting large floating losses;
5. Liquidating positions for extreme floating losses. 
In principle, it operates without system downtime or intervention.
Aucun avis
2025.11.21 16:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.21 16:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
