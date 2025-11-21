- Croissance
Trades:
5 253
Bénéfice trades:
3 627 (69.04%)
Perte trades:
1 626 (30.95%)
Meilleure transaction:
1 555.00 USD
Pire transaction:
-3 037.00 USD
Bénéfice brut:
45 550.02 USD (1 165 424 pips)
Perte brute:
-35 689.12 USD (1 120 411 pips)
Gains consécutifs maximales:
85 (821.23 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
3 943.74 USD (25)
Ratio de Sharpe:
0.03
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
0.58%
Dernier trade:
2 il y a des minutes
Trades par semaine:
2029
Temps de détention moyen:
44 minutes
Facteur de récupération:
1.65
Longs trades:
2 766 (52.66%)
Courts trades:
2 487 (47.34%)
Facteur de profit:
1.28
Rendement attendu:
1.88 USD
Bénéfice moyen:
12.56 USD
Perte moyenne:
-21.95 USD
Pertes consécutives maximales:
16 (-884.53 USD)
Perte consécutive maximale:
-5 988.49 USD (7)
Croissance mensuelle:
38.65%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
2 176.38 USD
Maximal:
5 988.49 USD (15.48%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
18.70% (5 479.80 USD)
Par fonds propres:
0.75% (253.39 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|5253
|
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|9.9K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|45K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +1 555.00 USD
Pire transaction: -3 037 USD
Gains consécutifs maximales: 25
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +821.23 USD
Perte consécutive maximale: -884.53 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "STARTRADERFinancial-Live4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
GoldBull Gold Actuarial
strategy features five levels of trading processing after establishing a fixed profit model, ensuring long-term operation:
1. Filtering extremely fast market movements;
2. Handling small floating losses on one side;
3. Handling medium floating losses on both sides;
4. Splitting large floating losses;
5. Liquidating positions for extreme floating losses.
In principle, it operates without system downtime or intervention.
Aucun avis
