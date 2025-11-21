SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Gold Scalping2
Duc Thao Nguyen

Gold Scalping2

Duc Thao Nguyen
0 avis
Fiabilité
1 semaine
0 / 0 USD
Copie pour 33 USD par mois
croissance depuis 2025 143%
Exness-Real
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
81
Bénéfice trades:
66 (81.48%)
Perte trades:
15 (18.52%)
Meilleure transaction:
27.38 USD
Pire transaction:
-7.74 USD
Bénéfice brut:
374.13 USD (366 201 pips)
Perte brute:
-48.06 USD (48 064 pips)
Gains consécutifs maximales:
31 (165.88 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
165.88 USD (31)
Ratio de Sharpe:
0.67
Activité de trading:
40.81%
Charge de dépôt maximale:
11.88%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
81
Temps de détention moyen:
22 minutes
Facteur de récupération:
19.01
Longs trades:
15 (18.52%)
Courts trades:
66 (81.48%)
Facteur de profit:
7.78
Rendement attendu:
4.03 USD
Bénéfice moyen:
5.67 USD
Perte moyenne:
-3.20 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-17.15 USD)
Perte consécutive maximale:
-17.15 USD (5)
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
17.15 USD (3.26%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
5.25% (17.15 USD)
Par fonds propres:
1.13% (3.92 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 73
AUDUSD 5
GBPJPY 3
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 317
AUDUSD 4
GBPJPY 5
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 317K
AUDUSD 361
GBPJPY 771
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +27.38 USD
Pire transaction: -8 USD
Gains consécutifs maximales: 31
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +165.88 USD
Perte consécutive maximale: -17.15 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

InstaForex-Cent2.com
0.00 × 1
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 2
TradersGlobalGroup-Live 2
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 23
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 2
Pepperstone-Demo02
0.00 × 9
Axi-US09-Live
0.00 × 2
Axi-US02-Live
0.00 × 7
ICMarkets-Live10
0.00 × 1
OneFinancialMarkets-US11-Live
0.00 × 2
FxPro.com-Real04
0.00 × 1
FXOpen-ECN Live Server
0.00 × 1
XM.COM-Real 11
0.00 × 1
XM.COM-Real 14
0.00 × 1
Pepperstone-Edge07
0.00 × 1
ICMarkets-Live07
0.00 × 1
GoMarkets-Real 1
0.00 × 2
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 1
OANDA-v20 Live
0.00 × 1
Just2Trade-Real2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 2
EquitiGroup-Live
0.00 × 2
FBS-Real-5
0.00 × 2
ExnessKE-Real20
0.00 × 1
Exness-Real24
0.00 × 1
184 plus...
TP or Sl
Aucun avis
2025.11.21 17:32
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.21 17:32
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.21 16:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
