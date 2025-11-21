SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / AI XPro Ethereum Set2
Tran Vinh Vu

AI XPro Ethereum Set2

Tran Vinh Vu
0 avis
Fiabilité
11 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 19%
Exness-MT5Real38
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
268
Bénéfice trades:
208 (77.61%)
Perte trades:
60 (22.39%)
Meilleure transaction:
7.86 USD
Pire transaction:
-10.78 USD
Bénéfice brut:
440.42 USD (381 377 pips)
Perte brute:
-434.16 USD (389 397 pips)
Gains consécutifs maximales:
24 (47.40 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
47.40 USD (24)
Ratio de Sharpe:
0.02
Activité de trading:
91.45%
Charge de dépôt maximale:
2.03%
Dernier trade:
27 il y a des minutes
Trades par semaine:
9
Temps de détention moyen:
3 heures
Facteur de récupération:
0.08
Longs trades:
230 (85.82%)
Courts trades:
38 (14.18%)
Facteur de profit:
1.01
Rendement attendu:
0.02 USD
Bénéfice moyen:
2.12 USD
Perte moyenne:
-7.24 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-23.62 USD)
Perte consécutive maximale:
-29.95 USD (3)
Croissance mensuelle:
20.33%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
28.58 USD
Maximal:
82.44 USD (32.47%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
32.47% (82.44 USD)
Par fonds propres:
17.12% (13.93 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSDm 204
USDJPYm 56
ETHUSDm 8
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSDm -29
USDJPYm 17
ETHUSDm 19
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSDm -29K
USDJPYm 2.6K
ETHUSDm 19K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +7.86 USD
Pire transaction: -11 USD
Gains consécutifs maximales: 24
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +47.40 USD
Perte consécutive maximale: -23.62 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real38" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.11.21 17:32
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.21 16:23
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.33% of days out of 75 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.21 15:23
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
AI XPro Ethereum Set2
30 USD par mois
19%
0
0
USD
89
USD
11
99%
268
77%
91%
1.01
0.02
USD
32%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.