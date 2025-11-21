SignauxSections
Saulo Martelli

MyMM

Saulo Martelli
0 avis
42 semaines
0 / 0 USD
0%
FXViewRSA-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
86
Bénéfice trades:
63 (73.25%)
Perte trades:
23 (26.74%)
Meilleure transaction:
130.03 AUD
Pire transaction:
-195.64 AUD
Bénéfice brut:
705.41 AUD (102 616 pips)
Perte brute:
-663.99 AUD (7 025 pips)
Gains consécutifs maximales:
18 (145.20 AUD)
Bénéfice consécutif maximal:
200.33 AUD (7)
Ratio de Sharpe:
0.03
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
23 il y a quelques jours
Trades par semaine:
0
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
0.18
Longs trades:
42 (48.84%)
Courts trades:
44 (51.16%)
Facteur de profit:
1.06
Rendement attendu:
0.48 AUD
Bénéfice moyen:
11.20 AUD
Perte moyenne:
-28.87 AUD
Pertes consécutives maximales:
7 (-230.27 AUD)
Perte consécutive maximale:
-230.27 AUD (7)
Croissance mensuelle:
0.45%
Prévision annuelle:
0.00%
Algo trading:
38%
Prélèvement par solde:
Absolu:
204.84 AUD
Maximal:
234.67 AUD (8.55%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 AUD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 AUD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD 41
EURUSD 15
CADJPY 11
EURGBP 10
EURCHF 7
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD 49
EURUSD 73
CADJPY 8
EURGBP 28
EURCHF 24
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD 1.3K
EURUSD 2.4K
CADJPY 538
EURGBP 682
EURCHF 555
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +130.03 AUD
Pire transaction: -196 AUD
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +145.20 AUD
Perte consécutive maximale: -230.27 AUD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FXViewRSA-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

2025.11.21 12:14
Trading operations on the account were performed for only 32 days. This comprises 11.03% of days out of the 290 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.21 12:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 23 days
