Trades:
86
Bénéfice trades:
63 (73.25%)
Perte trades:
23 (26.74%)
Meilleure transaction:
130.03 AUD
Pire transaction:
-195.64 AUD
Bénéfice brut:
705.41 AUD (102 616 pips)
Perte brute:
-663.99 AUD (7 025 pips)
Gains consécutifs maximales:
18 (145.20 AUD)
Bénéfice consécutif maximal:
200.33 AUD (7)
Ratio de Sharpe:
0.03
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
23 il y a quelques jours
Trades par semaine:
0
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
0.18
Longs trades:
42 (48.84%)
Courts trades:
44 (51.16%)
Facteur de profit:
1.06
Rendement attendu:
0.48 AUD
Bénéfice moyen:
11.20 AUD
Perte moyenne:
-28.87 AUD
Pertes consécutives maximales:
7 (-230.27 AUD)
Perte consécutive maximale:
-230.27 AUD (7)
Croissance mensuelle:
0.45%
Prévision annuelle:
0.00%
Algo trading:
38%
Prélèvement par solde:
Absolu:
204.84 AUD
Maximal:
234.67 AUD (8.55%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 AUD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 AUD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|41
|EURUSD
|15
|CADJPY
|11
|EURGBP
|10
|EURCHF
|7
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|AUDCAD
|49
|EURUSD
|73
|CADJPY
|8
|EURGBP
|28
|EURCHF
|24
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|AUDCAD
|1.3K
|EURUSD
|2.4K
|CADJPY
|538
|EURGBP
|682
|EURCHF
|555
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +130.03 AUD
Pire transaction: -196 AUD
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +145.20 AUD
Perte consécutive maximale: -230.27 AUD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FXViewRSA-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
