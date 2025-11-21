SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / ApexCopy Bybit
Maksim Bazuev

ApexCopy Bybit

Maksim Bazuev
0 avis
24 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 48%
Bybit-Live
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
9
Bénéfice trades:
6 (66.66%)
Perte trades:
3 (33.33%)
Meilleure transaction:
25.49 UST
Pire transaction:
-10.49 UST
Bénéfice brut:
90.65 UST (8 445 pips)
Perte brute:
-17.56 UST (1 666 pips)
Gains consécutifs maximales:
6 (90.65 UST)
Bénéfice consécutif maximal:
90.65 UST (6)
Ratio de Sharpe:
0.51
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
126 il y a quelques jours
Trades par semaine:
0
Temps de détention moyen:
6 heures
Facteur de récupération:
4.34
Longs trades:
6 (66.67%)
Courts trades:
3 (33.33%)
Facteur de profit:
5.16
Rendement attendu:
8.12 UST
Bénéfice moyen:
15.11 UST
Perte moyenne:
-5.85 UST
Pertes consécutives maximales:
3 (-16.66 UST)
Perte consécutive maximale:
-16.66 UST (3)
Croissance mensuelle:
0.00%
Algo trading:
11%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.30 UST
Maximal:
16.84 UST (17.74%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
20.17% (16.84 UST)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 UST)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD+ 8
SP500 1
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD+ 72
SP500 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD+ 5.9K
SP500 895
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +25.49 UST
Pire transaction: -10 UST
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +90.65 UST
Perte consécutive maximale: -16.66 UST

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Bybit-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Bybit-Live
16.81 × 36
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.11.21 09:51
Trading operations on the account were performed for only 5 days. This comprises 3.01% of days out of the 166 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.21 09:51
80% of trades performed within 4 days. This comprises 2.41% of days out of the 166 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.21 09:51
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.11.21 09:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 125 days
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire