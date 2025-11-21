SignauxSections
To-to Shikahama

Gyakubarist

To-to Shikahama
0 avis
Fiabilité
1 semaine
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 65%
TitanFX-MT5-01
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
50
Bénéfice trades:
26 (52.00%)
Perte trades:
24 (48.00%)
Meilleure transaction:
285 447.00 JPY
Pire transaction:
-105 040.00 JPY
Bénéfice brut:
1 692 248.00 JPY (73 382 pips)
Perte brute:
-1 040 844.00 JPY (25 209 pips)
Gains consécutifs maximales:
5 (673 008.00 JPY)
Bénéfice consécutif maximal:
673 008.00 JPY (5)
Ratio de Sharpe:
0.21
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
15.57%
Dernier trade:
4 il y a des minutes
Trades par semaine:
51
Temps de détention moyen:
4 heures
Facteur de récupération:
2.81
Longs trades:
19 (38.00%)
Courts trades:
31 (62.00%)
Facteur de profit:
1.63
Rendement attendu:
13 028.08 JPY
Bénéfice moyen:
65 086.46 JPY
Perte moyenne:
-43 368.50 JPY
Pertes consécutives maximales:
6 (-201 104.00 JPY)
Perte consécutive maximale:
-219 940.00 JPY (3)
Croissance mensuelle:
65.28%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
162 967.00 JPY
Maximal:
232 201.00 JPY (17.61%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
17.82% (235 643.00 JPY)
Par fonds propres:
8.86% (156 187.00 JPY)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 14
XAUJPY 7
JPN225 6
EURJPY 4
NAS100 4
AUDJPY 4
GBPUSD 4
AUDUSD 2
EURUSD 2
USDJPY 2
US30 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 3.4K
XAUJPY 454
JPN225 4.2K
EURJPY -734
NAS100 -1.1K
AUDJPY 826
GBPUSD -432
AUDUSD 214
EURUSD -330
USDJPY -521
US30 -192
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 16K
XAUJPY 9.9K
JPN225 28K
EURJPY -834
NAS100 -3.9K
AUDJPY 270
GBPUSD -86
AUDUSD 87
EURUSD -263
USDJPY -282
US30 -690
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +285 447.00 JPY
Pire transaction: -105 040 JPY
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +673 008.00 JPY
Perte consécutive maximale: -201 104.00 JPY

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "TitanFX-MT5-01" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FirstPrudentialMarkets-Live
0.00 × 2
FXOpen-MT5
0.09 × 34
FPMarketsLLC-Live
0.33 × 283
ICTrading-MT5-4
0.34 × 94
FPMarkets-Live
0.34 × 38
FusionMarkets-Live
0.38 × 143
PrimeCodex-MT5
0.50 × 338
VantageFX-Live
0.50 × 4
TradeMaxGlobal-Live
0.53 × 1547
PlexyTrade-Server01
0.63 × 212
Tickmill-Live
0.64 × 499
Exness-MT5Real7
0.67 × 3
ICMarketsEU-MT5-4
0.71 × 7
SwitchMarkets-Live
0.84 × 500
ICMarketsSC-MT5
0.85 × 728
FXView-Live
0.86 × 514
TitanFX-MT5-01
0.91 × 2810
itexsys-Platform
1.00 × 1
FxPro-MT5 Live02
1.00 × 1
StriforSVG-Live
1.03 × 30
ICMarkets-MT5-4
1.04 × 24
StriforLtd-Live
1.04 × 1089
RazeGlobalMarkets-Server
1.07 × 118
Dukascopy-live-mt5-1
1.07 × 14
Coinexx-Live
1.16 × 436
62 plus...
Aucun avis
2025.11.21 07:51
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.21 07:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.21 06:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Copier

