- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
50
Bénéfice trades:
26 (52.00%)
Perte trades:
24 (48.00%)
Meilleure transaction:
285 447.00 JPY
Pire transaction:
-105 040.00 JPY
Bénéfice brut:
1 692 248.00 JPY (73 382 pips)
Perte brute:
-1 040 844.00 JPY (25 209 pips)
Gains consécutifs maximales:
5 (673 008.00 JPY)
Bénéfice consécutif maximal:
673 008.00 JPY (5)
Ratio de Sharpe:
0.21
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
15.57%
Dernier trade:
4 il y a des minutes
Trades par semaine:
51
Temps de détention moyen:
4 heures
Facteur de récupération:
2.81
Longs trades:
19 (38.00%)
Courts trades:
31 (62.00%)
Facteur de profit:
1.63
Rendement attendu:
13 028.08 JPY
Bénéfice moyen:
65 086.46 JPY
Perte moyenne:
-43 368.50 JPY
Pertes consécutives maximales:
6 (-201 104.00 JPY)
Perte consécutive maximale:
-219 940.00 JPY (3)
Croissance mensuelle:
65.28%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
162 967.00 JPY
Maximal:
232 201.00 JPY (17.61%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
17.82% (235 643.00 JPY)
Par fonds propres:
8.86% (156 187.00 JPY)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|14
|XAUJPY
|7
|JPN225
|6
|EURJPY
|4
|NAS100
|4
|AUDJPY
|4
|GBPUSD
|4
|AUDUSD
|2
|EURUSD
|2
|USDJPY
|2
|US30
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|3.4K
|XAUJPY
|454
|JPN225
|4.2K
|EURJPY
|-734
|NAS100
|-1.1K
|AUDJPY
|826
|GBPUSD
|-432
|AUDUSD
|214
|EURUSD
|-330
|USDJPY
|-521
|US30
|-192
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|16K
|XAUJPY
|9.9K
|JPN225
|28K
|EURJPY
|-834
|NAS100
|-3.9K
|AUDJPY
|270
|GBPUSD
|-86
|AUDUSD
|87
|EURUSD
|-263
|USDJPY
|-282
|US30
|-690
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +285 447.00 JPY
Pire transaction: -105 040 JPY
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +673 008.00 JPY
Perte consécutive maximale: -201 104.00 JPY
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "TitanFX-MT5-01" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
FirstPrudentialMarkets-Live
|0.00 × 2
|
FXOpen-MT5
|0.09 × 34
|
FPMarketsLLC-Live
|0.33 × 283
|
ICTrading-MT5-4
|0.34 × 94
|
FPMarkets-Live
|0.34 × 38
|
FusionMarkets-Live
|0.38 × 143
|
PrimeCodex-MT5
|0.50 × 338
|
VantageFX-Live
|0.50 × 4
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.53 × 1547
|
PlexyTrade-Server01
|0.63 × 212
|
Tickmill-Live
|0.64 × 499
|
Exness-MT5Real7
|0.67 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.71 × 7
|
SwitchMarkets-Live
|0.84 × 500
|
ICMarketsSC-MT5
|0.85 × 728
|
FXView-Live
|0.86 × 514
|
TitanFX-MT5-01
|0.91 × 2810
|
itexsys-Platform
|1.00 × 1
|
FxPro-MT5 Live02
|1.00 × 1
|
StriforSVG-Live
|1.03 × 30
|
ICMarkets-MT5-4
|1.04 × 24
|
StriforLtd-Live
|1.04 × 1089
|
RazeGlobalMarkets-Server
|1.07 × 118
|
Dukascopy-live-mt5-1
|1.07 × 14
|
Coinexx-Live
|1.16 × 436
