Botond Ratonyi

Spectrum Trend PRO

Botond Ratonyi
0 avis
Fiabilité
17 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 11%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
60
Bénéfice trades:
28 (46.66%)
Perte trades:
32 (53.33%)
Meilleure transaction:
41.24 USD
Pire transaction:
-8.57 USD
Bénéfice brut:
184.52 USD (15 501 pips)
Perte brute:
-131.90 USD (12 569 pips)
Gains consécutifs maximales:
4 (22.59 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
48.25 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.11
Activité de trading:
18.53%
Charge de dépôt maximale:
1.47%
Dernier trade:
45 il y a des minutes
Trades par semaine:
8
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
0.82
Longs trades:
30 (50.00%)
Courts trades:
30 (50.00%)
Facteur de profit:
1.40
Rendement attendu:
0.88 USD
Bénéfice moyen:
6.59 USD
Perte moyenne:
-4.12 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-28.92 USD)
Perte consécutive maximale:
-28.92 USD (6)
Croissance mensuelle:
17.24%
Prévision annuelle:
209.21%
Algo trading:
93%
Prélèvement par solde:
Absolu:
48.37 USD
Maximal:
64.42 USD (12.48%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
12.46% (64.30 USD)
Par fonds propres:
0.36% (2.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDCHF 15
GBPUSD 14
EURUSD 12
NZDUSD 10
USDCAD 8
XAUUSD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDCHF 8
GBPUSD 35
EURUSD -11
NZDUSD -17
USDCAD -4
XAUUSD 41
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDCHF 742
GBPUSD 875
EURUSD -926
NZDUSD -1.5K
USDCAD -553
XAUUSD 4.3K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +41.24 USD
Pire transaction: -9 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +22.59 USD
Perte consécutive maximale: -28.92 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

JunoMarkets-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 6
Opogroup-Server1
0.00 × 13
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
OctaFX-Real2
0.25 × 4
VantageInternational-Live 4
0.29 × 75
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
GOMarketsIntl-Live
0.50 × 2
ICMarketsEU-MT5-5
0.56 × 32
FxPro-MT5 Live02
0.62 × 84
itexsys-Platform
0.80 × 5
ExclusiveMarkets-Live
0.94 × 33
OxSecurities-Live
1.00 × 3
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
1.29 × 246
ICMarketsSC-MT5-2
1.39 × 10620
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
Forex.com-Live 536
1.76 × 160
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
GOMarketsMU-Live
2.08 × 599
ICMarketsSC-MT5
2.13 × 303
FusionMarkets-Live
2.16 × 526
79 plus...
Aucun avis
2025.11.21 06:41
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.86% of days out of 116 days of the signal's entire lifetime.
