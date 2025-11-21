Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

JunoMarkets-Server 0.00 × 1 Exness-MT5Real10 0.00 × 6 Opogroup-Server1 0.00 × 13 ICMarkets-MT5 0.00 × 1 Exness-MT5Real18 0.00 × 1 EurotradeSA-Server-1 0.10 × 150 BridgeMarkets-MT5 0.17 × 6 OctaFX-Real2 0.25 × 4 VantageInternational-Live 4 0.29 × 75 LiteFinance-MT5 0.38 × 48 GOMarketsIntl-Live 0.50 × 2 ICMarketsEU-MT5-5 0.56 × 32 FxPro-MT5 Live02 0.62 × 84 itexsys-Platform 0.80 × 5 ExclusiveMarkets-Live 0.94 × 33 OxSecurities-Live 1.00 × 3 TradeSmart-Server01 1.00 × 1 ICMarketsEU-MT5-4 1.29 × 246 ICMarketsSC-MT5-2 1.39 × 10620 BDSwissGlobal-Server01 1.49 × 53 Forex.com-Live 536 1.76 × 160 STARTRADERINTL-Live 2.00 × 3 GOMarketsMU-Live 2.08 × 599 ICMarketsSC-MT5 2.13 × 303 FusionMarkets-Live 2.16 × 526 79 plus...