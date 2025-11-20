SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / EA ZionUltra Composite XAUUSD high risk
JOABE BERNARDES CARMINO DOS SANTOS DIAS

EA ZionUltra Composite XAUUSD high risk

JOABE BERNARDES CARMINO DOS SANTOS DIAS
0 avis
2 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 200 USD par mois
croissance depuis 2025 -9%
RoboForex-Pro
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
37
Bénéfice trades:
9 (24.32%)
Perte trades:
28 (75.68%)
Meilleure transaction:
34.79 EUR
Pire transaction:
-11.86 EUR
Bénéfice brut:
88.89 EUR (1 194 pips)
Perte brute:
-100.65 EUR (2 069 pips)
Gains consécutifs maximales:
4 (13.12 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
34.79 EUR (1)
Ratio de Sharpe:
-0.03
Activité de trading:
0.12%
Charge de dépôt maximale:
29.11%
Dernier trade:
22 il y a des heures
Trades par semaine:
28
Temps de détention moyen:
43 secondes
Facteur de récupération:
-0.14
Longs trades:
37 (100.00%)
Courts trades:
0 (0.00%)
Facteur de profit:
0.88
Rendement attendu:
-0.32 EUR
Bénéfice moyen:
9.88 EUR
Perte moyenne:
-3.59 EUR
Pertes consécutives maximales:
15 (-46.35 EUR)
Perte consécutive maximale:
-46.35 EUR (15)
Croissance mensuelle:
-9.41%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
24.88 EUR
Maximal:
82.10 EUR (14.30%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
21.94% (82.10 EUR)
Par fonds propres:
3.11% (9.33 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 37
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD -13
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -875
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +34.79 EUR
Pire transaction: -12 EUR
Gains consécutifs maximales: 1
Pertes consécutives maximales: 15
Bénéfice consécutif maximal: +13.12 EUR
Perte consécutive maximale: -46.35 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-Pro" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 3
CloverMarket-Online
0.00 × 3
VTMarkets-Live
0.00 × 9
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
TickmillEU-Live
0.00 × 2
GOMarketsMU-Live
0.00 × 1
OANDA-Live-1
0.00 × 1
MilliyFXGlobal-Server
0.00 × 8
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
NordFX-Real
0.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 2
PlexyTrade-Server01
0.00 × 1
ICMarkets-MT5-4
0.47 × 43
ICMarketsEU-MT5
0.54 × 37
EuroTraderGlobal-Server-1
0.75 × 53
Exness-MT5Real12
0.78 × 97
RoboForex-ECN
0.86 × 2765
Pepperstone-MT5-Live01
1.12 × 786
ForexTimeFXTM-Live01
1.62 × 130
PrimesFX-Server
1.80 × 89
AUSCommercial-Live
2.08 × 24
Exness-MT5Real8
2.44 × 138
Exness-MT5Real
2.90 × 157
Exness-MT5Real7
4.16 × 929
OxSecurities-Live
4.55 × 11
28 plus...
Telegram: @jbcarmino
EA Price: $30,000

I cannot offer a lower price than this; only contact me if you intend to purchase.

You will be entitled to place it on 30 different MT5 accounts.

If you want to purchase with 30 people, you can, just give me the numbers of all 30.
Aucun avis
2025.12.02 07:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.28 15:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.28 15:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.26 17:55
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 6 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.24 20:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.24 19:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.21 18:32
Share of trading days is too low
2025.11.21 18:32
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.21 18:32
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.21 17:32
Share of trading days is too low
2025.11.21 17:32
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.21 17:32
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.20 18:01
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.20 18:01
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.20 18:01
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.20 18:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.20 18:01
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Copier

