Nguyen Van Khang

ONEMUSDCAPITAL

Nguyen Van Khang
0 avis
Fiabilité
1 semaine
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -2%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
349
Bénéfice trades:
276 (79.08%)
Perte trades:
73 (20.92%)
Meilleure transaction:
24.76 USD
Pire transaction:
-121.18 USD
Bénéfice brut:
1 524.20 USD (570 328 pips)
Perte brute:
-1 948.72 USD (442 368 pips)
Gains consécutifs maximales:
25 (160.03 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
160.03 USD (25)
Ratio de Sharpe:
-0.07
Activité de trading:
72.90%
Charge de dépôt maximale:
39.90%
Dernier trade:
13 il y a des minutes
Trades par semaine:
349
Temps de détention moyen:
23 minutes
Facteur de récupération:
-0.27
Longs trades:
157 (44.99%)
Courts trades:
192 (55.01%)
Facteur de profit:
0.78
Rendement attendu:
-1.22 USD
Bénéfice moyen:
5.52 USD
Perte moyenne:
-26.69 USD
Pertes consécutives maximales:
10 (-784.54 USD)
Perte consécutive maximale:
-797.04 USD (8)
Croissance mensuelle:
-1.71%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
444.80 USD
Maximal:
1 546.26 USD (71.65%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
57.12% (1 546.26 USD)
Par fonds propres:
72.33% (1 957.80 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
US500 154
USTEC 95
XAUUSD 53
US30 38
BTCUSD 5
ETHUSD 2
GBPUSD 1
EURUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
US500 -338
USTEC -231
XAUUSD 222
US30 -113
BTCUSD 38
ETHUSD 3
GBPUSD 4
EURUSD -10
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
US500 -34K
USTEC -158K
XAUUSD 105K
US30 -8.3K
BTCUSD 222K
ETHUSD 576
GBPUSD 42
EURUSD -103
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +24.76 USD
Pire transaction: -121 USD
Gains consécutifs maximales: 25
Pertes consécutives maximales: 8
Bénéfice consécutif maximal: +160.03 USD
Perte consécutive maximale: -784.54 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real31" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real
0.00 × 4
Exness-MT5Real31
0.00 × 3
FBS-Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 5
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real15
12.51 × 88
Aucun avis
2025.11.20 18:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 18:01
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.20 17:01
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 16:01
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.20 16:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.20 16:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.20 16:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.