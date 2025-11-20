SignauxSections
Andranik Petrosian

XAUUSD Killer

Andranik Petrosian
0 avis
11 semaines
0 / 0 USD
0%
RoboForex-ECN-3
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
373
Bénéfice trades:
233 (62.46%)
Perte trades:
140 (37.53%)
Meilleure transaction:
223.23 USD
Pire transaction:
-273.89 USD
Bénéfice brut:
3 255.86 USD (49 418 pips)
Perte brute:
-2 106.77 USD (50 339 pips)
Gains consécutifs maximales:
39 (434.74 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
434.74 USD (39)
Ratio de Sharpe:
0.18
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
56 il y a quelques jours
Trades par semaine:
0
Temps de détention moyen:
6 heures
Facteur de récupération:
1.33
Longs trades:
286 (76.68%)
Courts trades:
87 (23.32%)
Facteur de profit:
1.55
Rendement attendu:
3.08 USD
Bénéfice moyen:
13.97 USD
Perte moyenne:
-15.05 USD
Pertes consécutives maximales:
34 (-128.72 USD)
Perte consécutive maximale:
-647.51 USD (27)
Croissance mensuelle:
0.00%
Prévision annuelle:
0.00%
Algo trading:
19%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
863.32 USD (34.40%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 308
AUDCAD 60
EURUSD 3
GBPUSD 2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 457
AUDCAD 699
EURUSD -9
GBPUSD 2
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -5.5K
AUDCAD 5.5K
EURUSD -858
GBPUSD 78
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +223.23 USD
Pire transaction: -274 USD
Gains consécutifs maximales: 39
Pertes consécutives maximales: 27
Bénéfice consécutif maximal: +434.74 USD
Perte consécutive maximale: -128.72 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-ECN-3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live33
0.00 × 4
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 1
RoboForex-ECN-2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
TradersWay-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 18
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
DooPrime-Live 2
0.00 × 1
EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 2
Exness-Real11
0.00 × 2
Pepperstone-Edge11
0.06 × 16
ICMarketsSC-Live11
0.19 × 115
VantageInternational-Live 14
0.20 × 5
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.21 × 627
Exness-Real17
0.22 × 369
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.22 × 1415
ForexTimeFXTM-ECN2
0.25 × 278
Tickmill-Live10
0.29 × 7
ICMarketsSC-Live19
0.31 × 13
ThreeTrader-Live
0.38 × 147
RoboForex-ECN
0.41 × 611
AxioryAsia-02Live
0.60 × 10
ICMarketsSC-Live08
0.64 × 22
FusionMarkets-Live
0.70 × 828
AxioryAsia-06Live
0.75 × 562
64 plus...
2025.11.20 16:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 56 days
