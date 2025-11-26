SignauxSections
Masud Parvez

Slow Mortion

Masud Parvez
0 avis
Fiabilité
2 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 50 USD par mois
0%
FusionMarkets-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
Le style de trading a changé. Une partie de l'histoire n'est pas incluse dans les statistiques. Comment la croissance des signaux est-elle calculée ?
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
146
Bénéfice trades:
145 (99.31%)
Perte trades:
1 (0.68%)
Meilleure transaction:
2.61 USD
Pire transaction:
-0.06 USD
Bénéfice brut:
123.38 USD (12 587 pips)
Perte brute:
-3.24 USD (6 pips)
Gains consécutifs maximales:
90 (72.10 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
72.10 USD (90)
Ratio de Sharpe:
1.43
Activité de trading:
2.08%
Charge de dépôt maximale:
5.34%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
135
Temps de détention moyen:
1 heure
Facteur de récupération:
1201.40
Longs trades:
81 (55.48%)
Courts trades:
65 (44.52%)
Facteur de profit:
38.08
Rendement attendu:
0.82 USD
Bénéfice moyen:
0.85 USD
Perte moyenne:
-3.24 USD
Pertes consécutives maximales:
1 (-0.06 USD)
Perte consécutive maximale:
-0.06 USD (1)
Croissance mensuelle:
402.00%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.02 USD
Maximal:
0.10 USD (0.10%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
7.35% (8.15 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 116
GBPUSD 21
GBPNZD 6
EURUSD 1
XAUAUD 1
USDJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 106
GBPUSD 11
GBPNZD 2
EURUSD 1
XAUAUD 0
USDJPY 0
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 11K
GBPUSD 1K
GBPNZD 457
EURUSD 92
XAUAUD 50
USDJPY -6
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +2.61 USD
Pire transaction: -0 USD
Gains consécutifs maximales: 90
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +72.10 USD
Perte consécutive maximale: -0.06 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FusionMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

JunoMarkets-Live
0.00 × 1
Bybit-Live
0.00 × 1
FXNXGlobal-Trade
0.00 × 1
TDMarkets-Primary
0.00 × 1
DerivSVG-Server
0.00 × 1
GOMarketsMU-Live
0.67 × 3
PUPrime-Live
1.00 × 3
Exness-MT5Real8
1.10 × 10
ICMarketsSC-MT5
2.95 × 37
FPMarketsLLC-Live
2.96 × 28
FPMarkets-Live
3.00 × 1
AUSCommercial-Live
3.00 × 7
OxSecurities-Live
3.00 × 2
FPMarketsSC-Live
3.32 × 192
FusionMarkets-Live
4.04 × 17248
Darwinex-Live
4.32 × 124
RoboForex-ECN
4.56 × 231
GFXSecurities-GFXSECURITIES
5.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
5.09 × 66
Valutrades-Live
5.25 × 4
XM.COM-MT5
5.26 × 82
ICMarketsSC-MT5-2
5.50 × 1436
XMGlobal-MT5 2
6.00 × 1
ForexTimeFXTM-Live01
6.26 × 167
CapitalPointTrading-MT5-4
6.68 × 56
60 plus...
I'm not quite sure how to explain the entire situation. For the past year, I have been spending my time reading all the trading books I can get, mostly related to candlestick patterns and price action. I am not very active online much, so chances are high that it may take a little longer for me to reply.

As for my trading setup, I strongly recommend you to start with $500 or above.


Aucun avis
2025.11.26 05:12
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
