Trades:
146
Bénéfice trades:
145 (99.31%)
Perte trades:
1 (0.68%)
Meilleure transaction:
2.61 USD
Pire transaction:
-0.06 USD
Bénéfice brut:
123.38 USD (12 587 pips)
Perte brute:
-3.24 USD (6 pips)
Gains consécutifs maximales:
90 (72.10 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
72.10 USD (90)
Ratio de Sharpe:
1.43
Activité de trading:
2.08%
Charge de dépôt maximale:
5.34%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
135
Temps de détention moyen:
1 heure
Facteur de récupération:
1201.40
Longs trades:
81 (55.48%)
Courts trades:
65 (44.52%)
Facteur de profit:
38.08
Rendement attendu:
0.82 USD
Bénéfice moyen:
0.85 USD
Perte moyenne:
-3.24 USD
Pertes consécutives maximales:
1 (-0.06 USD)
Perte consécutive maximale:
-0.06 USD (1)
Croissance mensuelle:
402.00%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.02 USD
Maximal:
0.10 USD (0.10%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
7.35% (8.15 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|116
|GBPUSD
|21
|GBPNZD
|6
|EURUSD
|1
|XAUAUD
|1
|USDJPY
|1
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|106
|GBPUSD
|11
|GBPNZD
|2
|EURUSD
|1
|XAUAUD
|0
|USDJPY
|0
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|11K
|GBPUSD
|1K
|GBPNZD
|457
|EURUSD
|92
|XAUAUD
|50
|USDJPY
|-6
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +2.61 USD
Pire transaction: -0 USD
Gains consécutifs maximales: 90
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +72.10 USD
Perte consécutive maximale: -0.06 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FusionMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
JunoMarkets-Live
|0.00 × 1
Bybit-Live
|0.00 × 1
FXNXGlobal-Trade
|0.00 × 1
TDMarkets-Primary
|0.00 × 1
DerivSVG-Server
|0.00 × 1
GOMarketsMU-Live
|0.67 × 3
PUPrime-Live
|1.00 × 3
Exness-MT5Real8
|1.10 × 10
ICMarketsSC-MT5
|2.95 × 37
FPMarketsLLC-Live
|2.96 × 28
FPMarkets-Live
|3.00 × 1
AUSCommercial-Live
|3.00 × 7
OxSecurities-Live
|3.00 × 2
FPMarketsSC-Live
|3.32 × 192
FusionMarkets-Live
|4.04 × 17248
Darwinex-Live
|4.32 × 124
RoboForex-ECN
|4.56 × 231
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|5.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
|5.09 × 66
Valutrades-Live
|5.25 × 4
XM.COM-MT5
|5.26 × 82
ICMarketsSC-MT5-2
|5.50 × 1436
XMGlobal-MT5 2
|6.00 × 1
ForexTimeFXTM-Live01
|6.26 × 167
CapitalPointTrading-MT5-4
|6.68 × 56
60 plus...Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
I'm not quite sure how to explain the entire situation. For the past year, I have been spending my time reading all the trading books I can get, mostly related to candlestick patterns and price action. I am not very active online much, so chances are high that it may take a little longer for me to reply.
As for my trading setup, I strongly recommend you to start with $500 or above.
Aucun avis
