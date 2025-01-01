Signaux / PreciseTrading
Malheureusement, PreciseTrading le signal est désactivé et indisponible
Le fournisseur a désactivé ce signal. Cependant, l'énorme base de données d'autres signaux et fournisseurs actifs reste à votre disposition. Sélectionnez le plus approprié, connectez-vous et laissez votre terminal copier les trades automatiquement.Sélectionnez un nouveau signal
Vous pouvez consulter d'autres signaux 4 MetaTrader:
- Croissance
- 462%
- Abonnés
- 8
- Semaines
- 33
- Trades
- 699
- Gagner
- 91%
- Facteur de profit
- 2.58
- DD max.
- 16%
- Croissance
- 505%
- Abonnés
- 13
- Semaines
- 97
- Trades
- 867
- Gagner
- 74%
- Facteur de profit
- 1.92
- DD max.
- 28%
- Croissance
- 4 766%
- Abonnés
- 1
- Semaines
- 240
- Trades
- 7865
- Gagner
- 76%
- Facteur de profit
- 1.55
- DD max.
- 28%
- Croissance
- 6 183%
- Abonnés
- 1
- Semaines
- 327
- Trades
- 2016
- Gagner
- 72%
- Facteur de profit
- 1.95
- DD max.
- 38%
- Croissance
- 849%
- Abonnés
- 10
- Semaines
- 73
- Trades
- 3127
- Gagner
- 81%
- Facteur de profit
- 3.67
- DD max.
- 41%
- Croissance
- 208%
- Abonnés
- 9
- Semaines
- 46
- Trades
- 295
- Gagner
- 79%
- Facteur de profit
- 1.53
- DD max.
- 19%
- Croissance
- 3 101%
- Abonnés
- 35
- Semaines
- 40
- Trades
- 837
- Gagner
- 79%
- Facteur de profit
- 1.93
- DD max.
- 52%
- Croissance
- 16 524%
- Abonnés
- 0
- Semaines
- 142
- Trades
- 1246
- Gagner
- 88%
- Facteur de profit
- 2.21
- DD max.
- 39%
- Croissance
- 357%
- Abonnés
- 12
- Semaines
- 190
- Trades
- 3251
- Gagner
- 76%
- Facteur de profit
- 1.65
- DD max.
- 50%
- Croissance
- 3 034%
- Abonnés
- 96
- Semaines
- 62
- Trades
- 296
- Gagner
- 88%
- Facteur de profit
- 6.59
- DD max.
- 35%
L'abonné accepte tous les risques d'exécution lors de l’abonnement à un signal. Les statistiques historiques ne peuvent garantir aucune rentabilité dans le futur.