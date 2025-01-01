SignauxSections
404

Malheureusement, PreciseTrading le signal est désactivé et indisponible

Le fournisseur a désactivé ce signal. Cependant, l'énorme base de données d'autres signaux et fournisseurs actifs reste à votre disposition. Sélectionnez le plus approprié, connectez-vous et laissez votre terminal copier les trades automatiquement.

Sélectionnez un nouveau signal

Vous pouvez consulter d'autres signaux 4 MetaTrader:

My Authors Programs
Croissance
462%
Abonnés
8
Semaines
33
Trades
699
Gagner
91%
Facteur de profit
2.58
DD max.
16%
MultiWay ICM
Croissance
505%
Abonnés
13
Semaines
97
Trades
867
Gagner
74%
Facteur de profit
1.92
DD max.
28%
ATong
Croissance
4 766%
Abonnés
1
Semaines
240
Trades
7865
Gagner
76%
Facteur de profit
1.55
DD max.
28%
Scalp IC Markets ECN
Croissance
6 183%
Abonnés
1
Semaines
327
Trades
2016
Gagner
72%
Facteur de profit
1.95
DD max.
38%
Ronin47 8E AUDCAD Since July 2024 Set 2
Croissance
849%
Abonnés
10
Semaines
73
Trades
3127
Gagner
81%
Facteur de profit
3.67
DD max.
41%
Turtle One
Croissance
208%
Abonnés
9
Semaines
46
Trades
295
Gagner
79%
Facteur de profit
1.53
DD max.
19%
Gold pro
Croissance
3 101%
Abonnés
35
Semaines
40
Trades
837
Gagner
79%
Facteur de profit
1.93
DD max.
52%
Niguru GBP
Croissance
16 524%
Abonnés
0
Semaines
142
Trades
1246
Gagner
88%
Facteur de profit
2.21
DD max.
39%
KingFX AU
Croissance
357%
Abonnés
12
Semaines
190
Trades
3251
Gagner
76%
Facteur de profit
1.65
DD max.
50%
Theranto v3 Live 2
Croissance
3 034%
Abonnés
96
Semaines
62
Trades
296
Gagner
88%
Facteur de profit
6.59
DD max.
35%

L'abonné accepte tous les risques d'exécution lors de l’abonnement à un signal. Les statistiques historiques ne peuvent garantir aucune rentabilité dans le futur.