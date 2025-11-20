SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / TMGM183
Jie Li

TMGM183

Jie Li
0 avis
4 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -46%
TradeMaxGlobal-Live3
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
148
Bénéfice trades:
35 (23.64%)
Perte trades:
113 (76.35%)
Meilleure transaction:
76.59 USD
Pire transaction:
-25.53 USD
Bénéfice brut:
622.23 USD (376 975 pips)
Perte brute:
-690.62 USD (511 378 pips)
Gains consécutifs maximales:
3 (68.01 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
88.48 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.01
Activité de trading:
23.95%
Charge de dépôt maximale:
14.00%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
33
Temps de détention moyen:
1 heure
Facteur de récupération:
-0.34
Longs trades:
75 (50.68%)
Courts trades:
73 (49.32%)
Facteur de profit:
0.90
Rendement attendu:
-0.46 USD
Bénéfice moyen:
17.78 USD
Perte moyenne:
-6.11 USD
Pertes consécutives maximales:
15 (-60.47 USD)
Perte consécutive maximale:
-81.42 USD (9)
Croissance mensuelle:
-45.67%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
68.39 USD
Maximal:
203.88 USD (83.05%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
69.98% (157.49 USD)
Par fonds propres:
6.48% (11.43 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 100
BTCUSD 23
USDJPY 17
EURUSD 4
GBPJPY 3
GBPUSD 1
12 24 36 48 60 72 84 96
12 24 36 48 60 72 84 96
12 24 36 48 60 72 84 96
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD -46
BTCUSD -29
USDJPY 2
EURUSD -12
GBPJPY -7
GBPUSD 24
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 2.5K
BTCUSD -137K
USDJPY 354
EURUSD -12
GBPJPY -54
GBPUSD 225
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +76.59 USD
Pire transaction: -26 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 9
Bénéfice consécutif maximal: +68.01 USD
Perte consécutive maximale: -60.47 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "TradeMaxGlobal-Live3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

GlobalPrime-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 3
Exness-Real17
2.00 × 2
ICMarketsSC-Live04
2.50 × 2
XMGlobal-Real 24
11.00 × 2
20251120开始
Aucun avis
2025.11.21 22:41
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.11.20 11:19
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.20 07:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
TMGM183
30 USD par mois
-46%
0
0
USD
420
USD
4
100%
148
23%
24%
0.90
-0.46
USD
70%
1:500
