SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Nexus Scalping BTC
Nguyen Thanh Truc

Nexus Scalping BTC

Nguyen Thanh Truc
0 avis
Fiabilité
1 semaine
0 / 0 USD
Copie pour 40 USD par mois
croissance depuis 2025 -100%
Exness-MT5Real31
1:200
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
224
Bénéfice trades:
115 (51.33%)
Perte trades:
109 (48.66%)
Meilleure transaction:
8.86 USD
Pire transaction:
-31.47 USD
Bénéfice brut:
808.95 USD (4 044 595 pips)
Perte brute:
-1 408.77 USD (6 299 148 pips)
Gains consécutifs maximales:
53 (383.03 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
383.03 USD (53)
Ratio de Sharpe:
-0.12
Activité de trading:
39.54%
Charge de dépôt maximale:
338.61%
Dernier trade:
3 il y a des minutes
Trades par semaine:
245
Temps de détention moyen:
19 minutes
Facteur de récupération:
-0.48
Longs trades:
46 (20.54%)
Courts trades:
178 (79.46%)
Facteur de profit:
0.57
Rendement attendu:
-2.68 USD
Bénéfice moyen:
7.03 USD
Perte moyenne:
-12.92 USD
Pertes consécutives maximales:
72 (-918.26 USD)
Perte consécutive maximale:
-918.26 USD (72)
Croissance mensuelle:
-100.00%
Algo trading:
70%
Prélèvement par solde:
Absolu:
599.82 USD
Maximal:
1 244.34 USD (101.86%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
100.00% (959.91 USD)
Par fonds propres:
78.48% (214.23 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
BTCUSDm 224
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
BTCUSDm -600
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
BTCUSDm -2.3M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +8.86 USD
Pire transaction: -31 USD
Gains consécutifs maximales: 53
Pertes consécutives maximales: 72
Bénéfice consécutif maximal: +383.03 USD
Perte consécutive maximale: -918.26 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real31" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données


BTC Scalping

BTC Scalping

BTC Scalping

BTC Scalping

BTC Scalping

BTC Scalping

Aucun avis
2025.11.21 23:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 23:50
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.21 23:50
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.21 22:41
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 19:32
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.21 19:32
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.21 18:32
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.21 18:32
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.21 17:32
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.21 17:32
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.20 20:11
Share of trading days is too low
2025.11.20 20:11
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.20 20:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.20 20:11
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.20 20:11
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.20 20:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.20 20:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.20 19:11
Share of trading days is too low
2025.11.20 19:11
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.20 19:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Nexus Scalping BTC
40 USD par mois
-100%
0
0
USD
36
USD
1
70%
224
51%
40%
0.57
-2.68
USD
100%
1:200
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.