Edward Nosakhare Orhue

SERIOUS SIGNALZ

Edward Nosakhare Orhue
0 avis
2 semaines
0 / 0 USD
0%
BlackBullMarkets-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
32
Bénéfice trades:
23 (71.87%)
Perte trades:
9 (28.13%)
Meilleure transaction:
247.28 GBP
Pire transaction:
-213.98 GBP
Bénéfice brut:
1 793.93 GBP (25 133 pips)
Perte brute:
-1 004.88 GBP (11 372 pips)
Gains consécutifs maximales:
12 (835.76 GBP)
Bénéfice consécutif maximal:
835.76 GBP (12)
Ratio de Sharpe:
0.34
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
21 il y a des heures
Trades par semaine:
25
Temps de détention moyen:
5 heures
Facteur de récupération:
1.86
Longs trades:
12 (37.50%)
Courts trades:
20 (62.50%)
Facteur de profit:
1.79
Rendement attendu:
24.66 GBP
Bénéfice moyen:
78.00 GBP
Perte moyenne:
-111.65 GBP
Pertes consécutives maximales:
4 (-376.43 GBP)
Perte consécutive maximale:
-425.05 GBP (2)
Croissance mensuelle:
129.39%
Algo trading:
87%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 GBP
Maximal:
425.05 GBP (32.31%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 GBP)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 GBP)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 32
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 1K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 14K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "BlackBullMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
9.00 × 2
Aucun avis
2025.11.20 03:39
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
