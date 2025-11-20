SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Rocks D xebec
Diki Sahbana

Rocks D xebec

Diki Sahbana
0 avis
1 semaine
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 2%
Exness-MT5Real39
1:2000
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
4
Bénéfice trades:
3 (75.00%)
Perte trades:
1 (25.00%)
Meilleure transaction:
100 522.20 IDR
Pire transaction:
-99 937.48 IDR
Bénéfice brut:
111 042.43 IDR (6 645 pips)
Perte brute:
-99 937.48 IDR (5 961 pips)
Gains consécutifs maximales:
3 (111 042.43 IDR)
Bénéfice consécutif maximal:
111 042.43 IDR (3)
Ratio de Sharpe:
0.11
Activité de trading:
92.67%
Charge de dépôt maximale:
82.47%
Dernier trade:
30 il y a des minutes
Trades par semaine:
5
Temps de détention moyen:
28 minutes
Facteur de récupération:
0.11
Longs trades:
2 (50.00%)
Courts trades:
2 (50.00%)
Facteur de profit:
1.11
Rendement attendu:
2 776.24 IDR
Bénéfice moyen:
37 014.14 IDR
Perte moyenne:
-99 937.48 IDR
Pertes consécutives maximales:
1 (-99 937.48 IDR)
Perte consécutive maximale:
-99 937.48 IDR (1)
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
99 937.48 IDR
Maximal:
99 937.48 IDR (19.99%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 IDR)
Par fonds propres:
45.12% (225 863.12 IDR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSDm 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSDm 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSDm 684
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +100 522.20 IDR
Pire transaction: -99 937 IDR
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +111 042.43 IDR
Perte consécutive maximale: -99 937.48 IDR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real39" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.11.20 05:49
Share of trading days is too low
2025.11.20 05:49
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.20 04:39
Share of trading days is too low
2025.11.20 04:39
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.20 03:39
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.20 03:39
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.20 03:39
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.20 03:39
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.20 03:39
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
