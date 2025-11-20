- Croissance
Trades:
7
Bénéfice trades:
7 (100.00%)
Perte trades:
0 (0.00%)
Meilleure transaction:
1 321.00 JPY
Pire transaction:
0.00 JPY
Bénéfice brut:
4 155.00 JPY (2 621 pips)
Perte brute:
0.00 JPY
Gains consécutifs maximales:
7 (4 155.00 JPY)
Bénéfice consécutif maximal:
4 155.00 JPY (7)
Ratio de Sharpe:
1.46
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
18 il y a des heures
Trades par semaine:
7
Temps de détention moyen:
6 heures
Facteur de récupération:
0.00
Longs trades:
6 (85.71%)
Courts trades:
1 (14.29%)
Facteur de profit:
n/a
Rendement attendu:
593.57 JPY
Bénéfice moyen:
593.57 JPY
Perte moyenne:
0.00 JPY
Pertes consécutives maximales:
0 (0.00 JPY)
Perte consécutive maximale:
0.00 JPY (0)
Croissance mensuelle:
25.97%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 JPY
Maximal:
0.00 JPY (0.00%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 JPY)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 JPY)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|EURJPY
|4
|USDJPY
|2
|XAUUSD
|1
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|EURJPY
|15
|USDJPY
|10
|XAUUSD
|12
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|EURJPY
|1.7K
|USDJPY
|739
|XAUUSD
|171
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "bitcastle-LLC" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Présentation de la stratégie
Ce signal est basé sur mes propres règles appelées « Omega-Signal Drive ». Je traite principalement des paires croisées avec le JPY (comme USDJPY et EURJPY) et j’évite les devises exotiques à haut risque.
Logique d’entrée
- Seuls les signaux à forte probabilité sont tradés.
- En général, ratio risque/rendement fixe : SL 35 pips / TP 70 pips.
- Les entrées suivent des règles mécaniques, sans décisions émotionnelles.
Sortie et discrétion
- Normalement, les positions sont clôturées uniquement par SL (−35 pips) ou TP (+70 pips).
- Dans des situations particulières (annonces macro importantes, volatilité anormale, élargissement du spread, mouvement de prix inattendu, etc.), je peux clôturer manuellement avant SL/TP.
- Cette discrétion sert uniquement à réduire le risque ou sécuriser le profit. Je n’élargis jamais le stop-loss et je n’augmente pas les positions perdantes.
Gestion des positions
- Maximum 2 positions ouvertes en même temps.
- Pas d’empilement de positions dans la même direction sur une même paire (les nouveaux signaux dans la même direction sont ignorés).
- Pour contrôler le risque, j’essaie d’éviter d’avoir plusieurs paires fortement corrélées en même temps.
Gestion du risque et du capital
- Les abonnés doivent adapter la taille de lot pour qu’une perte (−35 pips) représente environ 1–2 % du solde du compte.
- Un risque plus élevé peut conduire à de fortes pertes ou à la perte complète du compte.
Remarques importantes
- Il ne s’agit ni d’un système martingale ni d’une grille. Pas de moyennage et pas d’ajout illimité sur des positions perdantes.
- Il y aura des trades perdants et des périodes de drawdown.
- Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Abonnez-vous uniquement avec de l’argent que vous pouvez vous permettre de perdre.
