Ce signal est basé sur mes propres règles appelées « Omega-Signal Drive ». Je traite principalement des paires croisées avec le JPY (comme USDJPY et EURJPY) et j’évite les devises exotiques à haut risque.





Logique d’entrée

- Seuls les signaux à forte probabilité sont tradés.

- En général, ratio risque/rendement fixe : SL 35 pips / TP 70 pips.

- Les entrées suivent des règles mécaniques, sans décisions émotionnelles.





Sortie et discrétion

- Normalement, les positions sont clôturées uniquement par SL (−35 pips) ou TP (+70 pips).

- Dans des situations particulières (annonces macro importantes, volatilité anormale, élargissement du spread, mouvement de prix inattendu, etc.), je peux clôturer manuellement avant SL/TP.

- Cette discrétion sert uniquement à réduire le risque ou sécuriser le profit. Je n’élargis jamais le stop-loss et je n’augmente pas les positions perdantes.





Gestion des positions

- Maximum 2 positions ouvertes en même temps.

- Pas d’empilement de positions dans la même direction sur une même paire (les nouveaux signaux dans la même direction sont ignorés).

- Pour contrôler le risque, j’essaie d’éviter d’avoir plusieurs paires fortement corrélées en même temps.





Gestion du risque et du capital

- Les abonnés doivent adapter la taille de lot pour qu’une perte (−35 pips) représente environ 1–2 % du solde du compte.

- Un risque plus élevé peut conduire à de fortes pertes ou à la perte complète du compte.





Remarques importantes

- Il ne s’agit ni d’un système martingale ni d’une grille. Pas de moyennage et pas d’ajout illimité sur des positions perdantes.

- Il y aura des trades perdants et des périodes de drawdown.

- Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Abonnez-vous uniquement avec de l’argent que vous pouvez vous permettre de perdre.

Présentation de la stratégie